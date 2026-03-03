Justin Timberlake demandó a ciudad de Long Island para evitar publicación de imágenes de su arresto

La estrella del pop Justin Timberlake inició una batalla legal contra el exclusivo pueblo de Sag Harbor, en Long Island, con el objetivo de bloquear la difusión pública de las grabaciones de las cámaras corporales de la policía capturadas durante su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol en junio de 2024.

Según documentos judiciales obtenidos por Page Six, la demanda presentada ante la Corte Suprema del Condado de Suffolk busca impedir que el ayuntamiento responda a las solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA) realizadas por múltiples medios de comunicación que desean hacer público el material audiovisual.

La defensa del cantante de “SexyBack” argumenta que la publicación de dichas imágenes constituiría una “invasión injustificada de la privacidad personal”.

Timberlake fue acusado de conducir en estado de ebriedad en Sag Harbor, un pueblo de los Hamptons de Nueva York, | Foto AP

En los documentos legales, los abogados de Timberlake sostienen que el video muestra al artista en un “estado vulnerable” durante el encuentro con los oficiales de policía.

Michael Del Piano, abogado de Timberlake, señaló que el material captura detalles íntimos del comportamiento, la apariencia física y el discurso del cantante durante las pruebas de sobriedad de campo, información que consideran no posee un interés público legítimo para el funcionamiento del gobierno.

Antecedentes del caso

El incidente ocurrió la madrugada del 18 de junio de 2024, cuando Timberlake fue detenido tras ignorar una señal de alto y desviarse de su carril mientras conducía un BMW gris.

Aunque inicialmente fue acusado de conducir en estado de ebriedad (DWI), el caso se resolvió en septiembre de 2024 mediante un acuerdo en el que el cantante se declaró culpable de un cargo menor: conducir con facultades disminuidas (DWAI).

Como parte de su sentencia, Timberlake pagó una multa de 500 dólares, realizó servicio comunitario y emitió una declaración pública instando a sus seguidores a no beber y conducir.

