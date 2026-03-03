La tendencia “boy kibble”: comidas económicas y simples en ascenso
La tendencia ha ganado popularidad en plataformas como TikTok, donde usuarios comparten recetas y experiencias
A medida que los precios de los alimentos aumentan, los consumidores se ven obligados a optar por comidas más económicas. La tendencia de “boy kibble”, que consiste en platos simples como arroz y carne molida, se presenta como una solución accesible para quienes buscan alimentarse de forma asequible y nutritiva.
La tendencia ha ganado popularidad en plataformas como TikTok, donde usuarios comparten recetas y experiencias.
Creadores de contenido destacan la facilidad de preparación y el sabor satisfactorio de estos platos, promoviendo la idea de que son una opción viable y sabrosa para muchos.
Consideraciones nutricionales
Aunque este estilo de alimentación es práctico, expertos advierten sobre la importancia de la variedad. Según la dietista registrada Amy Goodson, consultada por Fox News Digital, si bien el arroz y la carne son una fuente de proteínas y carbohidratos, es esencial incorporar vegetales y considerar alternativas más saludables, como el arroz integral.
Asimismo, especialistas como la doctora Stacie Stephenson advierten que basar la dieta exclusivamente en “boy kibble” podría llevar a deficiencias nutricionales a largo plazo. Recomiendan la inclusión de una amplia gama de alimentos para mantener un equilibrio nutricional adecuado.
La tendencia del “boy kibble” no solo resalta una opción alimentaria innovadora en tiempos de crisis económica, sino que también provoca un debate sobre el equilibrio nutricional y la necesidad de diversificar la dieta para lograr una salud óptima.
Alternativas a la carne molida para un “boy kibble”
Para hacer “boy kibble” más nutritivo, puedes sustituir la carne molida por alternativas vegetales ricas en proteína, fibra y micronutrientes.
- Lentejas cocidas (muy molidas): Imitan muy bien la textura de la carne picada, aportan proteína, hierro, fibra y bajo contenido de grasa. Son excelentes para rellenos o bolas molidas.
- Soja texturizada (TVP) o “soja picada”: Muy rica en proteína vegetal, económica y se hidrata rápido; queda muy parecida a la carne molida cuando se sazona bien.
- Garbanzos molidos o puré: Aportan más proteína que muchos cortes de carne, mucho hierro y fibra; funcionan muy bien como base de masa o relleno más denso.
- Tofu o tempeh desmenuzado: Aportan proteína completa (incluyen aminoácidos esenciales), calcio y minerales; quedan muy bien sofreídos con especias tipo “carne picada”.
- Setas o champiñones finamente picados: Aportan fibra, algunos minerales y sabor umami intenso; se mezclan bien con lentejas o garbanzos para dar “cuerpo” al relleno.
Vegetales que puedes añadir
Para mejorar el valor nutricional del “boy kibble”, puedes añadir vegetales fáciles de incorporar que aporten vitaminas, fibra y minerales sin complicar la preparación. Estos se mezclan bien rallados, cocidos al vapor o en puré directamente en el plato.
- Zanahoria: Rica en vitamina A, mejora la visión y la salud de la piel; rállala cruda o cocida para fácil digestión.
- Calabacín (zucchini): Bajo en calorías, aporta calcio, potasio y folato; ideal para huesos y pelaje brillante, se integra suave en el kibble.
- Apio: Fuente de vitaminas A, B y C, con fibra baja en calorías que limpia dientes; usa los tallos picados o al vapor para evitar gases.
- Camote (batata): Carbohidratos de absorción lenta, más digestivo que la papa; hierve y machaca para añadir energía sostenida.
- Espinacas: Alta en fibra y vitaminas A, C, E; regula el intestino, pero en moderación para no exceder oxalatos.
Cómo añadirlos fácilmente. Cocina al vapor o hierve los vegetales para maximizar nutrientes y digestibilidad; luego mézclalos en proporción 10-20% del plato total. Empieza con pequeñas cantidades para evitar malestar digestivo y consulta a un veterinario para dietas personalizadas.
También te puede interesar:
· Alimentos ultraprocesados adoptan tácticas de la industria del tabaco, ¿son tan o más dañinos?
· ¿El refresco prebiótico de Pepsi es tan beneficioso para la salud como se promueve?
· Detectan altos niveles de plomo y otros metales en batidos y polvos de proteínas