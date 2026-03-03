Minnesota demanda al gobierno federal por retenerle $259.5 millones de dólares en fondos de Medicaid

El gobierno de Minnesota dio a conocer que presentó una demanda en contra de la administración Trump por haberle retenido $259.5 millones de dólares en fondos correspondientes a Medicaid, programa orientado a brindarles cobertura de salud a personas con ingresos y recursos limitados.

La semana pasada, ante las denuncias de un presunto fraude relacionado sobre cómo se estaban gastando los fondos de Medicaid, James David Vance, vicepresidente de la nación, dio a conocer la suspensión de esos recursos para la entidad gobernada por el demócrata Tim Walz.

“Hemos decidido detener temporalmente ciertas cantidades de fondos de Medicaid que van al estado de Minnesota para garantizar tomar en serio su obligación de ser buen administrador del dinero de los impuestos del pueblo estadounidense”, expresó el republicano en conferencia.

Aunque menos de 24 horas después, el gobierno de Minnesota anunció un paquete legislativo destinado a cerrarle el paso a cualquier posibilidad de que se cometa cualquier tipo de fraude con recursos federales, desde Washington su planteamiento no tuvo eco y la suspensión de fondos continua vigente.

Tim Walz, gobernador de Minnesota, insiste en que desde la Casa Blanca están castigando a la ciudadanía por oponerse a su política migratoria. (Crédito: Bruce Kluckhohn / AP)

Por ello, el siguiente paso de la entidad a cargo de Tim Walz fue presentar una demanda ante un tribunal de Minneapolis bajo el argumento de que está recibiendo un “castigo político” debido a su renuencia a apoyar las políticas antinmigrantes impulsadas desde la Casa Blanca.

Sin embargo, en la querella se enfatiza que al bloquearse los fondos de Medicaid se perjudica a más de un millón de personas dependientes del programa.

“El proceso administrativo no ofrece ninguna vía de alivio a Minnesota. Si este Tribunal obliga a Minnesota a recurrir al proceso administrativo, no podrá impugnar eficazmente estas retenciones indebidas y arbitrarias ante un tribunal federal durante muchos meses, o incluso años”, indica parte del documento.

Al respecto, el gobierno federal anticipó que el aplazamiento de recursos se repetirá cada trimestre, pues estima que cerca de la mitad de los $18 mil millones de dólares gastados en 14 programas de Medicaid en Minnesota probablemente fueron robados.

Mientras tanto, en la demanda también se indica que, si bien las tasas nacionales de error de pago fueron de 6.2% en 2026, la tasa de error de pago de Minnesota fue del 2.2% durante el mismo periodo señalado.

