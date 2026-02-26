Tim Walz presenta un paquete antifraude para recuperar fondos de Medicaid suspendidos a Minnesota

Ante la decisión del gobierno de federal de suspenderle a Minnesota la asignación de $259.5 millones de dólares en fondos de Medicaid como respuesta a denuncias surgidas sobre un presunto fraude derivado de la falta de trasparencia sobre cómo se está gastando ese dinero y a quién beneficiaba realmente, el gobernador Tim Walz presentó un paquete de medidas a implementar con el objetivo de recuperar dichos recursos.

“Estamos suspendiendo los pagos federales que irán al gobierno estatal hasta que sus autoridades tomen en serio sus obligaciones de detener el fraude que se está perpetrando contra el contribuyente estadounidense”, anunció en conferencia James David Vance, vicepresidente de la nación.

En respuesta, Tim Walz anunció un paquete legislativo destinado a cerrarle el paso a cualquier posibilidad de que se empleen los fondos de Medicaid de manera indebida.

De arranque, el gobernador demócrata se refirió a la creación de un nuevo estatuto mediante el cual se incrementan las sanciones por fraude público hasta 20%; en tanto que los plazos de prescripción para ciertos delitos relacionados con el fraude se elevan a siete años.

Los ciudadanos de Minnesota han perdido temporalmente $259.5 millones de dólares en fondos de Medicaid. (Crédito: Rick Bowmer / AP)

Asimismo, se comprometió a establecer una Oficina centralizada del Inspector General destinada a prevenir cualquier indicio de fraude a nivel estatal.

“Cualquier dólar de dinero estatal, especialmente los que se utilizan para programas para mejorar la vida de las personas, si va al lugar equivocado, se malgasta o, en este caso, los criminales lo están robando, debemos hacer todo lo posible para procesarlo”, indicó.

Al margen de su rápida respuesta para tratar de recuperar los recursos de Medicaid y reasignarlos para financiar principalmente servicios integrales de salud para residentes de bajos ingresos, niños, mujeres embarazadas, personas mayores y personas con discapacidad, Walz reafirmó su idea de que el gobierno federal está castigando a Minnesota por negarse a respaldar su política antiinmigrante y no por la existencia de un presunto fraude como pretende hacerlo ver.

“¿Qué tiene que ver la detención y el castigo de niños y ancianos con la lucha contra el fraude cuando no es ahí donde se desarrolla el problema? Si se toman en serio la lucha contra el fraude, pueden ayudarnos a trabajar en este paquete y a conseguir su aprobación “, enfatizó.

