Octogenarios que evitan comer carne pueden tener menos probabilidades de llegar a los 100 años

Investigadores han analizado los datos de más de 5,000 adultos mayores de 80 años, mostrando que aquellos que evitan consumir carne tienen menos probabilidades de alcanzar los 100 años en comparación con sus contrapartes carnívoras. Este análisis estuvo basado en la Encuesta Longitudinal China sobre Longevidad Saludable realizada entre 1998 y 2018.

A pesar de que la evidencia frecuente señala que las dietas basadas en plantas están asociadas con una disminución de riesgos en enfermedades crónicas, este nuevo estudio destaca la importancia de las proteínas animales en los adultos mayores.

Concluye, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, que las dietas más restrictivas pueden no proporcionar los nutrientes necesarios para la salud y longevidad en esta población.

Cambios en la nutrición a medida que se envejece

Para los adultos mayores, la prioridad nutricional cambia hacia el mantenimiento de la función física diaria en lugar de prevenir enfermedades crónicas a largo plazo.

Recientes observaciones sugieren que la reducción de la ingesta de productos animales puede llevar a deficiencias nutricionales, especialmente en aquellos con bajo peso.

Recomendaciones dietéticas

Aquellos que presentaron menor longevidad en el estudio eran mayormente adultos mayores con bajo peso. Se observa que las poblaciones de más edad, que son proclives a pérdidas de masa muscular y densidad ósea, enfrentan un riesgo incrementado de fragilidad y fracturas debido a una menor ingesta de calcio y proteínas.

Nutricionistas sugieren que los adultos mayores incorporen pequeñas cantidades de productos de origen animal para cumplir con sus necesidades nutricionales. Aquellos que consumen pescados, lácteos y huevos no mostraron una vinculación negativa con la longevidad, manteniéndose igual de propensos a alcanzar los 100 años.

Eliminar toda proteína animal, particularmente en una población que ya puede experimentar señales de hambre disminuidas, puede hacer que sea más difícil satisfacer las necesidades adecuadas de proteínas, aumentando potencialmente el riesgo de deficiencias de nutrientes, dijo a Fox News Digital la nutricionista Erin Palinski-Wade, registrada de Nueva Jersey y quien participó en el estudio.

Sin embargo, “este es un estudio observacional, por lo que solo puede mostrar asociaciones y no prueba que evitar la carne reduzca directamente las probabilidades de llegar a los 100”, aclaró Palinski-Wade.

En conclusión, es necesario un enfoque nutrimental más holístico en la alimentación de los adultos mayores, buscando un equilibrio que prevenga deficiencias mientras se asegura una salud óptima a medida que se envejece.

Proteínas animales para adultos mayores

Las proteínas animales son esenciales para los adultos mayores, ya que ayudan a preservar la masa muscular, fortalecen el sistema inmunológico y apoyan la salud ósea.

Carnes magras. El pollo, pavo y cortes magros de res o cerdo destacan por su alto contenido de proteínas completas con todos los aminoácidos esenciales, ideales para combatir la sarcopenia. Son bajas en grasas saturadas si se cocinan al horno o a la plancha.

Pescados y mariscos. Pescados grasos como salmón, atún y sardinas aportan proteínas de alta calidad junto con omega-3, que benefician la salud cardiovascular y reducen inflamación. Se recomiendan 2-3 porciones semanales para adultos mayores.

Huevos. Los huevos son una fuente versátil y económica, ricos en proteínas, vitamina D y colina para la salud cerebral. Un huevo mediano aporta unos 6 gramos de proteína completa.

Lácteos bajos en grasa. Queso cottage, yogur griego y leche desnatada ofrecen proteínas de fácil digestión más calcio para huesos fuertes. Prioriza versiones bajas en grasa para controlar el colesterol.

