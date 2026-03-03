“Otro milagro en el Hudson”: avioneta aterriza en el agua y ocupantes salen ilesos

Un avión ligero Cessna 172 realizó un aterrizaje de emergencia en el río Hudson, en la ciudad de Nueva York, poco después de las 8:00 pm del lunes, según informó el Departamento de Policía de Middle Hope.

La aeronave había despegado de Long Island cuando el piloto se vio obligado a descender en el agua por causas que aún se investigan. Equipos de emergencia localizaron la avioneta en la zona de Newburgh tras una breve búsqueda.

De acuerdo con las autoridades, el piloto y el pasajero lograron salir de la aeronave y nadar hasta la orilla a través de las frías aguas del río. Personal de Servicios Médicos de Emergencia los evaluó en el lugar antes de trasladarlos a un hospital cercano. Ambos presentaban lesiones leves.

Reacciones oficiales

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó el hecho como “otro milagro en el Hudson” y agradeció la rápida actuación de los equipos de emergencia.

Por su parte, el representante federal Pat Ryan señaló que seguía de cerca los reportes sobre el aterrizaje forzoso cerca del puente Newburgh-Beacon y confirmó que ambos ocupantes habían sido evacuados del agua.

La Federal Aviation Administration abrió una investigación para determinar las causas del incidente.

Sigue leyendo:

–Buscan a sospechoso de homicidio en el estado de Nueva York tras muerte de su novia hispana

–Adolescente hispana muere tras ser arrollada por un hombre ebrio en Nueva York

–Arrestan a hombre acusado de asesinar y prender fuego a pareja de ancianos en Nueva York