Tiroteo deja a una persona muerta y dos heridos en Long Beach

Una persona murió y otras dos resultaron heridas después de que se escucharan múltiples disparos cerca de la gran inauguración del restaurante Marathon Burger en Long Beach, la cadena de comida rápida fundada por el fallecido rapero Nipsey Hussle y su hermano, Black Sam.

El Departamento de Policía de Long Beach confirmó a KTLA News que respondió a una llamada sobre el tiroteo alrededor de las 3:30 p.m. del domingo. En videos publicados en redes sociales como Instagram y TikTok se puede ver el momento en que comienzan los disparos, aproximadamente a media cuadra de distancia en Broadway y Pine Avenue.

Se puede observar cómo los fanáticos del rapero corren para protegerse, mientras tratan de averiguar de dónde venían los disparos.

De acuerdo con un reporte de Univision, tres jóvenes de aproximadamente 20 años resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital local. En donde uno perdió la vida, mientras los otros dos se encuentran en estado estable.

De acuerdo con la reportera Jackie Rae, que se encontraba en el lugar cuando se produjo el tiroteo, el encargado del estacionamiento situado frente al lugar de los hechos, dijo que escuchó seis disparos antes de que llegara la policía.

Personas dentro y fuera del local no habían querido hablar del tema, sin embargo, un portavoz de Marathon Burgers le había declarado a KTLA que el tiroteo no estaba relacionado con el evento.

“La inauguración fue un gran éxito y contó con un fuerte apoyo de la comunidad. El incidente del que se ha informado no estaba relacionado ni con nuestro evento ni con nuestra fiesta. La inauguración se llevó a cabo de forma segura y sin incidentes. El restaurante permanece abierto y los clientes siguieron entrando y saliendo”, se lee en un comunicado del restaurante.

En un video publicado en las redes sociales de Marathon Burger Black Sam se le ve sonriendo y atendiendo a fanáticos y leyendas como Stevie Wonder.

El lunes, alrededor de las 12 P.M., todavía se encontraban muchos fanáticos en fila para probar las hamburguesas del famoso restaurante. Cuando se les preguntó sobre el tiroteo, muchos dijeron que habían oído lo que pasó, pero regresaron porque no tenía nada que ver con el restaurante. Al caminar por la calle, les preguntamos a varios negocios sobre el tiroteo, pero muchos estaban cerrados o preferían no comentar sobre el tema.

El tiroteo ocurrió solo un día después de que Nipsey Hussle fuera homenajeado en la intersección de Slauson Avenue y Crenshaw Boulevard, en Los Ángeles, zona ahora también bautizada como “Nipsey Hussle Square”.

Aún no se conocen más detalles sobre qué ocasionó el tiroteo, ni se han revelado los nombres de las personas víctimas.

Tyerae Bailey, quien considera que el tiroteo empaño la inauguración, contó a KTLA que más de 60 personas esperaban en fila fuera de Marathon Burgers cuando, de repente, la multitud empezó a correr tras escucharse los disparos.

“Si supieras lo que representaba Nipsey Hussle y lo que ha representado la marca Marathon Burgers desde su apertura, esperarías que esto uniera a la comunidad para que pudiéramos tener nuestro lugar”, dijo Bailey a KTLA.

“No dejemos que esta situación desacredite todo lo bueno que ha pasado hoy”, expresó. “Hoy han pasado muchas cosas buenas, pero esperemos que aprendamos de esta lección y sigamos adelante como comunidad”.