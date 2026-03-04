3 signos del zodiaco son motivados por su hambre de poder

Si tienes en tu carta natal a Escorpio, Capricornio o Leo, ya sea como signo solar, ascendente o de Marte, una de tus motivaciones es el hambre de poder.

Según la astrología, cada signo del zodiaco tiene una relación distinta con el control y la autoridad.

Mientras algunos prefieren ceder el liderazgo y mantenerse en segundo plano, otros sienten una fuerte motivación por alcanzar posiciones influyentes.

Sin embargo, los signos no determinan completamente la personalidad de una persona ni su relación con el poder, dijo para Mind Body Green la experta en astrología Sarah Regan.

Pero si crees en la influencia de los astros, es curioso saber cómo la reputación de tu signo puede conducirte a desear el poder.

A continuación, conoce cómo tener a Escorpio, Capricornio o Leo en tu carta natal influye en tu sed de autoridad.

1. Escorpio

Si hay un signo asociado con el poder absoluto, es Escorpio. Este signo de agua es intenso, misterioso y profundamente intuitivo.

Escorpio entiende el poder como una forma de protección, comentó la experta. Necesita sentir que tiene control sobre su entorno para evitar vulnerabilidades.

Su capacidad de leer a las personas le permite anticiparse a situaciones y, en ocasiones, influir en los demás para lograr sus objetivos.

A veces puede parecer manipulador, pero muchas veces actúa de forma instintiva. Para Escorpio, mantener el control es una forma de supervivencia emocional, dijo Regan.

2. Capricornio

Capricornio ocupa el segundo lugar en el ranking de signos con mayor hambre de poder, pero su motivación es diferente.

Regido por Saturno, planeta de la disciplina y la estructura, Capricornio ve el poder como la consecuencia natural del esfuerzo constante.

Mientras Escorpio busca control emocional y estratégico, Capricornio persigue autoridad como símbolo de logro y éxito profesional, explicó la astróloga.

Capricornio no necesariamente desea dominar a otros. Más bien, aspira a convertirse en un líder respetado y eficiente. Para él, el poder es sinónimo de estabilidad y propósito, explicó.

3. Leo

En tercer lugar encontramos a Leo, signo de fuego regido por el Sol. Su conexión con el astro rey simboliza brillo, identidad y protagonismo.

De acuerdo con Regan, Leo no busca poder desde la estrategia silenciosa ni desde la disciplina fría, como los anteriores signos.

Su motor es el reconocimiento. Necesita sentirse admirado y valorado por su grandeza. Leo suele asumir roles de liderazgo incluso sin proponérselo.

Puede destacar en su familia, en grupos sociales o en entornos laborales. Su deseo de influir y brillar lo coloca naturalmente en posiciones de autoridad, concluyó la experta.

¿Cómo influye tu carta natal en tu relación con el poder?

Aunque Escorpio, Capricornio y Leo lideran esta lista, cualquier persona puede tener fuerte ambición si su carta natal muestra posiciones dominantes de Marte, Saturno y el Sol en casas de liderazgo, como la décima.

Por eso es importante analizar el mapa astral completo y no solo el signo solar, sugieren astrólogos.

Preguntas frecuentes

¿El signo zodiacal determina si alguien es controlador?

No por completo. La carta natal completa influye más que el signo solar por sí solo.

¿Escorpio es realmente el signo más poderoso?

Es considerado uno de los más intensos y estratégicos, pero el poder depende de muchos factores astrológicos.

¿Capricornio busca dominar a los demás?

Generalmente no. Su ambición está orientada al éxito personal y profesional, dicen los astrólogos.

¿Leo necesita siempre ser líder?

No siempre, pero sí necesita reconocimiento y sentir que su presencia tiene impacto, según la astrología.

