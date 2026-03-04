Adal Ramones se defiende de la polémica por la gira cancelada de “Otro Rollo”

Dispuesto a poner fin a la ola de señalamientos que ha recibido tras la cancelación de la gira “Enrollados”, el conductor y productor mexicano Adal Ramones contó su versión de la historia en un reciente encuentro con la prensa.

El protagonista de “Cuarentones” decidió compartir detalles sobre lo ocurrido con el espectáculo que marcaría el gran reencuentro del programa “Otro Rollo” a casi dos décadas de su salida del aire.

En principio, el famoso respondió a las declaraciones de su colega y amigo Mauricio Castillo, quien afirmó haberse enterado de la cancelación del show a través de los medios de comunicación y no por parte de Adal.

“Ya le escribí a Mauricio, que también dijo que yo no le había hablado, que yo no era la persona idónea para hablar ni para rescatar la gira, sino que la compañía operadora, en este caso ‘Music Vibe’, era la que tenía que hablar, cosa que hicieron. Le hablaron a todo el mundo, le hablaron para ver si se podía pasar la gira y salvar la mayor parte de las ciudades en lugar de enero y febrero, pasarlas a septiembre”, contó Ramones.

El presentador de “La Granja VIP” continuó su mensaje calificando la situación como un malentendido que desea se solucione pronto, pues está en juego su amistad con el resto de famosos que formarían parte del espectáculo en teatro.

“Hay que entender que fue un mal entendido. O sea, a final de cuentas, si con alguien me ha gustado hacer comedia es con ellos“, reafirmó el también comediante.

De acuerdo con Adal Ramones, lejos de tratarse de un proyecto motivado por la retribución económica, se trataba de una celebración a la producción que les dio fama internacional.

“Lo que menos quiero es que se fragmente la relación y el ‘cuaterismo’ que tenemos por un mal entendido (…) Queríamos irnos de gira, queríamos el relajo en los camerinos, queríamos el ataque de risa arriba del escenario”, añadió.

