Adolescente en Pensilvania sufre graves quemaduras tras reto viral de “escupir fuego”

Una adolescente de 14 años del condado de Allegheny, en Pensilvania, resultó con quemaduras graves tras intentar el desafío de “escupir fuego” utilizando alcohol isopropílico, tendencia difundida en redes sociales. La menor fue trasladada a una unidad especializada en quemaduras y permanece intubada.

La joven intentó realizar el desafío el viernes por la noche dentro de un edificio de apartamentos en el municipio de Wilmerding, según informaron autoridades locales.

De acuerdo con el jefe de bomberos de Wilmerding, Al Hussey, la menor utilizó alcohol isopropílico para intentar “escupir fuego” después de ver la tendencia en TikTok. Aunque no se registró un incendio estructural, la adolescente sufrió quemaduras severas en el rostro, cuello y pecho.

Los servicios de emergencia la trasladaron al Centro de Quemados de UPMC Mercy. Según declaraciones recogidas por medios locales, la menor fue intubada debido a la gravedad de las lesiones.

Hussey advirtió que este tipo de prácticas pueden provocar daños permanentes o incluso la muerte. Señaló que el alcohol isopropílico está destinado a la limpieza de heridas y no debe ingerirse ni utilizarse con fines recreativos, de acuerdo con ABC 7.

El jefe de bomberos de Pitcairn, Tommy Dick, subrayó que el producto químico podría haber ingresado al tracto digestivo de la menor y causado consecuencias fatales.

Llamado a la prevención

Las autoridades instaron a los padres a supervisar el acceso de sus hijos a productos inflamables y encendedores, así como a reforzar la educación en materia de seguridad contra incendios.

El incidente se produce semanas después de que otro menor, en Illinois, resultara con quemaduras de segundo grado tras calentar un juguete en un microondas como parte de otra tendencia difundida en redes sociales.

Un portavoz de TikTok indicó a medios estadounidenses que la plataforma elimina este tipo de contenidos cuando son detectados.

Las autoridades reiteraron la importancia de dialogar con menores sobre los riesgos asociados a desafíos virales que pueden derivar en lesiones graves o situaciones potencialmente mortales.

