Arrestan a maestra de educación especial por entregar hongos alucinógenos a un menor en Nueva York

Una maestra de educación especial fue arrestada en el norte del estado de Nueva York tras ser acusada de entregar hongos con psilocibina a un menor en su vivienda en diciembre de 2025. La docente enfrenta un cargo por poner en peligro el bienestar de un niño, delito que podría implicar hasta un año de cárcel.

Trista Corey, de 33 años, fue detenida el martes a las 10:00 a. m. por la Policía de la ciudad de Geneva, en el norte del estado de New York, en relación con un presunto caso de distribución de drogas ocurrido en diciembre de 2025.

La docente trabajaba como maestra de educación especial en la Geneva Middle School. Según el teniente John Van Savage, del departamento policial local, la acusada aún formaba parte del Geneva City School District cuando supuestamente entregó los hongos a un menor en su domicilio.

No se ha precisado la edad del niño ni su relación con la educadora.

Cargo y situación laboral

Corey fue imputada por poner en peligro el bienestar de un menor, un delito que, de ser probado, podría conllevar una pena de hasta un año de prisión.

La policía emitió una citación para que comparezca ante el tribunal municipal, mientras la investigación continúa en curso.

Para el momento de su arresto, la docente ya no figuraba como empleada del distrito escolar. En un comunicado, el sistema educativo indicó que la escuela “continúa operando con normalidad bajo su liderazgo establecido” y evitó ofrecer más detalles al tratarse de un asunto confidencial de personal.

Otro incidente en Buffalo

El caso se produce meses después de otro episodio en el estado. En abril, un maestro en Buffalo entregó a sus estudiantes caramelos con THC que estaban disfrazados como golosinas comerciales. El docente, que fue colocado en licencia remunerada, sostuvo que desconocía que los productos contenían sustancias psicoactivas.

Dos alumnos que consumieron los dulces fueron evaluados en un hospital el mismo día. Uno de ellos, un niño de 11 años, manifestó haber sentido temor tras ingerir el producto.

Las autoridades no han establecido vínculos entre ambos casos.

