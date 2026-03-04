“Game of Thrones” llegará a la pantalla grande bajo el sello de Warner Bros.

La llegada de “Game of Thrones” a la pantalla grande estaría más cerca de concretarse que nunca, esto luego de que medios internacionales confirmaran que el proyecto ya se encuentra en desarrollo bajo el sello de la productora recién adquirida por Paramount, Warner Bros.

De acuerdo con reportes de Variety y Deadline, la franquicia creada por George R.R. Martin llegará a los cines con un guion adaptado por Beau Willimon, reconocido por su trabajo en series como “Andor” y “House of Cards”.

Debido a que el proyecto recibió luz verde en medio de las negociaciones para la fusión entre Warner Bros. y Paramount Skydance, se desconoce si la nueva administración tendrá como prioridad la realización inmediata de la aclamada historia.

Mientras tanto, el guion de Willimon ya fue entregado al estudio, pero todavía no se ha confirmado quién será el director encargado de realizar la cinta, ni elenco que la conformará.

¿De qué tratará la nueva película de “Game of Thrones”?

Pese a que la trama no ha sido confirmada de forma oficial, la revista Variety reportó que el argumento de la cinta estaría enfocado en “Aegon I Targaryen” y su conquista de Westeros, un acontecimiento que, según la línea temporal de la historia, habría ocurrido varios siglos antes de los eventos que se retratan en la serie original.

Con esta pieza audiovisual se presentará, por primera vez en pantalla, uno de los momentos más importantes en la historia de los Siete Reinos, pues dicho personaje es recordado como el líder que logró unificar territorios divididos bajo un solo gobierno.

Como resultado, esta película estaría explorando el periodo histórico en el origen del poder de la Casa Targaryen, así como los conflictos entre casas nobles y la construcción del orden político que se estableció dentro de la saga.

El legado de “Game of Thrones” continúa

De concretarse la nueva producción de Warner Bros. el universo de “Game of Thrones” sumaría un spin-off más a su saga. Recordemos que, de 2011 a 2019, se transmitió la serie principal de HBO basada en “A Song of Ice and Fire” de George R. R. Martin, con 8 temporadas de duración.

La misma plataforma de streaming dio la bienvenida a “House of the Dragon” en 2022, ambientada 200 años antes de “Game of Thrones”, narrando la guerra civil Targaryen conocida como la “Danza de los Dragones”. Su elenco se encuentra liderado por Emma D’Arcy, Olivia Cooke y Matt Smith, entre otros.

El más reciente de los proyectos de esta saga se titula “A Knight of the Seven Kingdoms”, basado en las novelas cortas de Dunk y Egg de George R. R. Martin, y está situado 90 años antes de “Game of Thrones”. Tras la aceptación del público, se confirmó que la historia de Ser Duncan el Alto (Dunk) y Egg está lejos de terminar, ya que HBO anunció la producción de una segunda temporada.

