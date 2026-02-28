Paramount adquiere Warner Bros. tras acuerdo histórico de 110,000 millones de dólares

Luego de un extenso periodo de negociación, Warner Bros. Discovery aceptó la oferta de compra de Paramount Skydance en una operación valuada en 110 mil millones de dólares, firmada el viernes por la mañana, así lo reveló Bruce Campbell, director de ingresos y estrategia de Warner Bros.

“Netflix tenía el derecho legal de igualar la oferta de PSKY. Como todos saben, finalmente decidieron no hacerlo. Eso dio lugar a la firma de un acuerdo con PSKY esta mañana. Así que esa es la situación actual”, señaló el mandatario en una reunión global de la empresa.

Plataformas como Dealine y Reuters hicieron eco de este histórico trato de compra-venta firmado el viernes por la mañana: “Es oficial. De verdad esta vez. Warner Bros. Discovery se está vendiendo a Paramount por $31 la acción en efectivo en un acuerdo de 110 mil millones de dólares. Las empresas revelaron su acuerdo formal el viernes”, detalló el portal Deadline.

De acuerdo con los primeros reportes, el acuerdo incluye la liquidación de una deuda de 29 mil millones de dólares, dando lugar a una de las mayores reorganizaciones mediáticas de Hollywood.

Con la combinación de esfuerzos entre Paramount Skydance y Warner Bros., que actualmente es dueña de HBO Max, se espera que la productora duplique su alcance y ganancias en el ámbito del streaming al competir de forma directa con la plataforma Netflix.

Este movimiento pone fin a una guerra de ofertas después de que Netflix se negara a elevar su propuesta de $27.75 dólares por acción e igualar la última propuesta de Paramount de $31.

Los planes a futuro de Paramount y Warner Bros.

Si bien hasta el momento Paramount y Warner Bros. no se han pronunciado sobre la adquisición, durante las semanas previas a la compra el director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, se dijo entusiasmado ante “el potencial de una combinación” entre ambos gigantes del entretenimiento.

“No podemos esperar para comenzar a trabajar juntos y contar historias que conmuevan al mundo“, declaró en un comunicado. Asimismo, aseguró que su propósito es seguir impulsando la industria cinematográfica con contenido de calidad.

En respuesta a la preocupación que diversas personalidades del medio artístico han externado sobre un posible monopolio en la industria, Zaslav comentó: “Nuestra prioridad es construir un negocio y una industria vibrantes y saludables, que apoyen a Hollywood y a la creatividad, beneficien a los consumidores, fomenten la competencia y fortalezcan el mercado laboral en general“.

