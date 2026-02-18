Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery reanuda las negociaciones

Este martes, a través de un comunicado, el conglomerado multinacional estadounidense de medios de comunicación y entretenimiento Warner Bros. Discovery anunció que reanudará las negociaciones sobre su adquisición por Paramount Skydance luego de que en varias oportunidades rechazó su oferta.

Aunque WBD a finales del año pasado evaluó con Netflix vender parte de la compañía a $27,75 dólares por acción en efectivo, esta semana aceptó discutir nuevamente la oferta de Paramount de $30 dólares por acción, la cual en su última propuesta indicó que estaba dispuesta a pagar hasta $650 millones de dólares por cada trimestre en el que Warner no cierre el acuerdo con Netflix.

Recientemente, David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery declaró en un comunicado que “estamos en contacto con Paramount Skydance para determinar si pueden presentar una propuesta viable y vinculante que ofrezca mayor valor y seguridad a los accionistas de WBD mediante su mejor oferta final”, dijo.

La semana pasada, Paramount habría presentado una nueva oferta para detener el acuerdo entre Netflix y Warner Bros; con esta propuesta no solo buscaba reivindicarse, sino también sacar del juego a la plataforma de streaming, la cual pretende adquirir el estudio cinematográfico y HBO Max streaming.

Al respecto, Zaslav señaló que “en cada etapa del proceso, hemos proporcionado a Paramount Skydance instrucciones claras sobre las deficiencias en sus ofertas y las oportunidades para abordarlas”, dijo.

Es por esa razón que la empresa liderada por David Ellison ha dejado claro que su nueva oferta busca generar en los accionistas de WBD “certeza en el valor, un camino regulatorio claro y protección contra la volatilidad del mercado”, destacó Ellison.

Por su parte, Netflix quien ha tratado de mantener su oferta sobre la mesa, dio plazo a Warner de negociar un posible acuerdo con Paramount Skydance hasta el 23 de febrero. Aunque el tiempo previsto para que los accionistas voten por Netflix es hasta el 20 de marzo, mientras que la junta directiva del conglomerado sigue recomendando optar por venderle a la plataforma de streaming.

En cuanto a las acciones, las de Netflix han bajado un 1.6 %, pero las de Paramount Skydance subieron un 6.4 % y las de Warner Bros. Discovery aumentó un 2.2 %.

