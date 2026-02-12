Paramount presenta una nueva oferta para detener el acuerdo entre Netflix y Warner Bros.

La plataforma con servicio de streaming por suscripción, Paramount mejoró su oferta esta semana ante los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) afirmando que está dispuesta a pagar hasta $650 millones de dólares por cada trimestre en el que no cierre acuerdo con Netflix.

Tras una oferta hostil al cierre del año pasado, Paramount busca reivindicarse endulzando su propuesta con una millonaria suma que está dispuesta a pagar a partir del próximo año, y con la que pretende sacar del juego a Netflix, quien también busca comprar la cadena de televisión.

La empresa liderada por David Ellison mencionó que en su plan también se incluye el pago $2,800 millones de dólares que corresponde a la tarifa que Warner Bros. Discovery (WBD) le debería a Netflix si se invalida su acuerdo.

Hace algunas semanas, WBD y Netflix avanzaron hacia un acuerdo de unos $83,000 millones de dólares, que corresponden tanto a la venta de sus estudios como los activos de streaming.

Sin embargo, esta semana a través de un comunicado, Ellison destacó que las nuevas mejoras en su oferta buscan para los accionistas de WBD, “certeza en el valor, un camino regulatorio claro y protección contra la volatilidad del mercado”, dijo.

Aunque las acciones de WBD aumentaron un 1% tras conocerse la nueva propuesta de Paramount, recientemente Warner Bros. Discovery expresó que, “más del 93% de sus accionistas rechazan el plan inferior de Paramount”.

