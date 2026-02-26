Paramount Skydance se perfila como nuevo dueño de Warner Bros. tras la renuncia de Netflix

En un giro sorprendente que redefine el panorama de los medios de comunicación, Netflix tomó la decisión de retirarse de la carrera por adquirir Warner Bros. Discovery, dejando a Paramount Skydance como el claro favorito para hacerse con el histórico estudio de Hollywood. La decisión, anunciada el jueves, pone fin a meses de especulaciones y una intensa batalla corporativa.

La oferta revisada de Paramount, que valora las acciones de Warner Bros. en $31 por acción, superaba el acuerdo previo que Warner tenía con Netflix, que había ofrecido $27,75 por acción por los activos de estudio y transmisión. Ante esta situación, se instó a Netflix a mejorar su oferta para igualar la de su competidor, algo que la compañía de streaming se negó rotundamente a hacer.

“Siempre hemos sido disciplinados y, al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que rechazamos igualar la oferta”, declaró Netflix en un comunicado oficial.

Paramount is now expected to own the following assets & film rights:



Assets:



• TNT

• CBS

• CNN

• MTV

• TCM

• Showtime

• Adult Swim

• DC Studios

• Paramount+

• Nickelodeon

• HBO/HBO Max

• Comedy Central

• Cartoon Network



Film Rights:



• Star Trek

• Gremlins

•… pic.twitter.com/4u9GSdNA6D — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 26, 2026

Una fusión bajo la lupa

La potencial fusión entre Paramount y Warner Bros. no es una transacción menor. De concretarse, uniría a dos de los estudios más emblemáticos de Hollywood, sus plataformas de streaming (HBO Max y Paramount+), y dos poderosas operaciones de noticias (CNN y CBS). Esta concentración de poder mediático enciende las alarmas en Washington.

A pesar de los vínculos conocidos de la familia Ellison con el presidente Donald Trump, se espera que el acuerdo enfrente un escrutinio antimonopolio muy severo. Las autoridades de competencia en Estados Unidos —a nivel federal y estatal, incluyendo California— así como en otros países, examinarán la operación con lupa.

La preocupación es tal que senadores demócratas de alto perfil como Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Richard Blumenthal ya han expresado su temor de que la aprobación del acuerdo pueda estar influenciada por favoritismo político, dadas las conexiones de los compradores.

Consciente de los obstáculos regulatorios, Paramount tomó las medidas para endulzar la oferta y mitigar los riesgos. En su propuesta revisada, la compañía aumentó la tarifa de terminación que pagaría si el acuerdo no obtiene la luz verde de los reguladores, elevándola de $5.800 millones a $7.000 millones.

El respaldo financiero detrás de la oferta es colosal. El Ellison Trust incrementó su compromiso de capital a $45.700 millones, desde los $43.600 millones, con el respaldo personal de Larry Ellison para cubrir cualquier necesidad adicional que garantice la solvencia de Paramount.

Después de esta noticia, se espera que en los próximos días Warner Bros. publique un comunicado sobre el futuro de uno de los estudios más antiguos y exitosos en la historia de Hollywood.

Seguir leyendo: