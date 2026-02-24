Warner Bros. Discovery reanuda conversaciones con Paramount Skydance y analiza su oferta mejorada

Ante la necesidad de seguir en la mesa de negociaciones para hacerse de Warner Bros. Discovery (WBD), Paramount Skydance vuelve a presentar una oferta mejorada, y si bien los términos aún no han sido revelados, el conglomerado dirigido por David Ellison busca superar la propuesta de Netflix.

Este martes, Warner Bros. Discovery anunció que está evaluando seriamente la oferta de Paramount semanas después de que esta revelara que estaba dispuesta a pagar hasta $650 millones de dólares por cada trimestre en el que Warner no cerrara acuerdo con Netflix.

Aunque en varias oportunidades WBD rechazó la propuesta de Paramount, inclinándose por la solidez y seguridad que le otorgaban los acuerdos con Netflix, en estas últimas negociaciones, el conglomerado de medios propietario de CNN y HBO se ha mostrado indeciso.

El acuerdo entre WBD y Netflix es de unos $27,75 dólares por acción o $82,700 millones de dólares para la adquisición de sus estudios y activos de streaming, mientras que Paramount Skydance está dispuesto a pagar $30 dólares por acción y la compra de todos los activos de Warner.

Si bien la oferta de Paramount suena atractiva para los accionistas, la semana pasada Warner afirmó que la junta directiva mantiene vigente y sigue recomendando el acuerdo con Netflix.

