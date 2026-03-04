Macabro hallazgo en Cleveland: Encuentran los cuerpos de dos niñas dentro de maletas en un parque

Los cuerpos de dos niñas no identificadas fueron encontrados dentro de maletas en un parque de Cleveland el lunes 2 de marzo, según la policía.

En una conferencia de prensa, la jefa de policía de Cleveland, Dorothy Todd, informó que los agentes recibieron una llamada para acudir a la zona de la Carretera Este 162 en Midland aproximadamente a las 6 p. m. del 2 de marzo.

“Quien llamó declaró haber encontrado lo que parecía ser un cuerpo dentro de una maleta en este lugar”, declaró Todd, quien describió al denunciante como un residente local que paseaba a su perro y el lugar del hallazgo como un campo cerca de una escuela.

Tras la llegada de los agentes, localizaron a una persona fallecida en una fosa poco profunda dentro de una maleta.

Al inspeccionar el lugar, los agentes encontraron lo que “parecía ser una segunda fosa poco profunda” con una segunda maleta con un cuerpo dentro.

Mientras la oficina del médico forense se hacía cargo de los cuerpos para su investigación, la policía de Cleveland completó la investigación del lugar y declaró que los cuerpos pertenecían a “dos mujeres jóvenes afroamericanas”. Se cree que una persona tiene entre 8 años y medio y 13 años, mientras que la otra se estima que tiene entre 10 años y medio y 14, dijo Todd.

Si bien Todd no especificó el estado de los cuerpos, afirmó que no estaban desmembrados.

“En este momento, no hay indicios claros de la causa de la muerte de las dos jóvenes“, dijo Todd, señalando que la policía desconoce cuánto tiempo llevaban los cuerpos en ese lugar. “Fue hace tiempo, así que no es algo reciente”, añadió.

Al responder preguntas, Todd indicó que las autoridades no han identificado a las víctimas ni a ningún sospechoso. Tampoco se les ha vinculado con ningún caso de persona desaparecida.

“Esta es una prioridad”, dijo Todd. “Este es un evento traumático para nuestros oficiales, para la comunidad, y es un incidente trágico, pero estamos tratando de obtener todas las pistas posibles. Por eso también solicitamos la ayuda de la comunidad”. Todd también afirmó que no hay indicios claros de una amenaza para la seguridad pública.

Mientras continúa la investigación, la policía ha establecido una línea de respuesta las 24 horas para cualquier pista. Cualquier persona que tenga información debe llamar a la Unidad de Homicidios de la Policía de Cleveland al 216-623-5464.

