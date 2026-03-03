Hombre en Colorado mató a su esposa y simuló suicidio para cobrar millonario seguro de vida

Un hombre de 52 años identificado como Ronald Elton Lowry fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado con deliberación, acoso y manipulación de evidencia por la muerte de su esposa separada, Richelle Lowry, en 2023, en Bennett, Colorado.

Según informó el Gran jurado del Distrito Judicial 18, agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Arapahoe acudieron el 26 de octubre de 2023 a la vivienda de la víctima en Bennett, a unos 50 kilómetros al este de Denver, tras recibir una solicitud de verificación de bienestar.

Al no obtener respuesta, los agentes forzaron la entrada y encontraron a Richelle Lowry sin vida con una herida de bala en la cabeza. Su teléfono celular estaba sumergido en agua.

Aunque inicialmente se consideró la posibilidad de suicidio, una investigación posterior —que incluyó análisis forense y revisión de evidencia digital— concluyó que se trató de un homicidio.

Celos, vigilancia y posible móvil económico

Documentos judiciales citados por medios locales señalan que el acusado presuntamente era celoso y hostil hacia su esposa y su nueva pareja. Investigadores determinaron que la había acosado, grabado junto a su nuevo compañero sentimental y merodeado cerca de su vivienda días antes del crimen.

Dos días antes de la muerte, las cámaras de seguridad del domicilio fueron desactivadas manualmente.

La fiscalía indicó que, de haberse determinado que la muerte fue un suicidio, Ronald Lowry habría podido recibir más de 1,3 millones de dólares en beneficios de seguro de vida.

Amigos y familiares de la víctima rechazaron desde el inicio la hipótesis de suicidio. Según documentos judiciales, Richelle Lowry manifestó a personas cercanas que nunca se quitaría la vida y que, si algo le ocurría, responsabilizaba a su esposo.

Su hermano, Dave Norman, declaró a la televisora local KUSA que ella temía por su seguridad y estaba a pocos días de finalizar el proceso de divorcio.

Proceso judicial en curso

Ronald Lowry fue ingresado en la cárcel del condado de Morgan. La fiscal de distrito Amy Padden afirmó que la acusación representa un paso importante en la búsqueda de justicia.

La fiscalía destacó que el caso fue resultado de una investigación exhaustiva que examinó evidencia forense, digital y testimonial durante meses.

El proceso judicial continúa.

Sigue leyendo:

–Asesinó y desmembró a su pareja en Colorado: ocultó el cuerpo bajo la cama y trató de simular un suicidio

–Hombre en Colorado es acusado de asesinar a su expareja y ocultar el cuerpo en un carrito de compras

–Acusan a hombre en Denver del asesinato de un niño de dos años: tenía un largo historial por abuso infantil