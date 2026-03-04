Miembro de la Guardia Nacional mató a su esposa tras dar a luz y luego se quitó la vida en hospital de Alabama

Un integrante de la Guardia Nacional de Alabama presuntamente asesinó a su esposa horas después de que ella diera a luz en un hospital de Homewood, suburbio de Birmingham, antes de quitarse la vida. Las autoridades investigan el hecho como un aparente caso de violencia doméstica.

Kynath Terry Jr, de 19 años, abrió fuego contra su esposa, Precious Johnson, de 24, mientras ella permanecía ingresada en el Baptist Health Brookwood Hospital, en Homewood, suburbio de Birmingham.

Johnson había dado a luz a su primer hijo poco antes del tiroteo. Las autoridades no han precisado si el recién nacido se encontraba en la habitación al momento del ataque.

La policía respondió a reportes de disparos alrededor de las 9:25 p. m. del domingo. Al llegar, los agentes encontraron a ambos fallecidos. No se reportaron otras personas heridas.

El Departamento de Policía de Homewood informó que las primeras evidencias apuntan a un “aparente asesinato-suicidio de naturaleza doméstica”.

Hospital bajo confinamiento

Tras el incidente, el hospital activó un confinamiento preventivo que fue levantado posteriormente al confirmarse que no existía amenaza activa para pacientes, personal o visitantes.

La alcaldesa de Homewood, Jennifer Andress, señaló en un comunicado que la investigación continúa y que las autoridades trabajan en coordinación con la dirección del hospital.

Por su parte, Danne Howard, presidenta de la Asociación de Hospitales de Alabama, declaró a WTVM que en sus tres décadas de trayectoria no había ocurrido un hecho similar en un centro médico del estado y que el caso podría derivar en una revisión de los protocolos de seguridad hospitalaria.

Contexto familiar y servicio militar

La madre de Terry indicó al mismo medio que la pareja atravesaba dificultades matrimoniales previas al nacimiento del bebé, aunque aseguró que no imaginó que su hijo pudiera cometer el crimen.

Según información pública, Terry había completado recientemente su entrenamiento en la Guardia Nacional del Ejército y se había casado con Johnson poco tiempo antes del suceso.

Las autoridades mantienen abierta la investigación.

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, en Estados Unidos puede comunicarse con la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis marcando o enviando un mensaje de texto al 988, disponible las 24 horas.

