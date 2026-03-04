Pronóstico del clima en Miami para este miércoles 4 de marzo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 4 de marzo indica que la temperatura alcanzará un máximo de 82 grados Fahrenheit (28ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y se prevén nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 14.91 mph de máxima en el día y los 14.91 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 73 grados Fahrenheit (23ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 14.91 millas por hora.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:41 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:24 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá nubes y claros con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 73 y los 81 grados Fahrenheit (23 y 27 grados Celsius). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 60%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami incluye el final de la primavera y el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos nada cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

