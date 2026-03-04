Republicanos reúnen firmas suficientes para medida que exige identificación para votar

Una coalición de organizaciones comunitarias y de derechos civiles lanzaron una campaña para derrotar la iniciativa impulsada por los republicanos que busca enmendar la Constitución para exigir una identificación a la hora de votar en California, en persona o por correo.

Básicamente los condados y la secretaría de estado deberán verificar la ciudadanía de los votantes.

“Esta medida de identificación de votantes no busca proteger a los votantes; busca importar a California las mentiras electorales y las tácticas de intimidación de la actual administración federal”, declaró Jenny Farrell, directora ejecutiva de la Liga de Mujeres Votantes de California.

“Expondría información personal confidencial de los votantes, crearía nuevas formas de rechazar papeletas elegibles y se dirigiría erróneamente a los votantes mediante verificaciones de ciudadanía propensas a errores”, dijo.

La coalición opositora incluye a ACLU del Norte de California; ACLU del Sur de California; Liga de Mujeres Votantes de California; Causa Común de California y Mesa de Donantes de California.

Argumentan que los funcionarios electorales en California ya verifican la identidad de los votantes en cada etapa del proceso: durante el registro, el registro y el procesamiento de las papeletas mientras que las firmas de los votantes se verifican en cada papeleta de voto por correo.

“Esta iniciativa no se trata de seguridad electoral, se trata de erigir barreras que impedirán que los californianos elegibles ejerzan su derecho fundamental a votar como ciudadanos”, dijo Abdi Soltani, director ejecutivo de la ACLU del Norte de California.

Los republicanos que impulsan la medida, anunciaron que han recolectado más de 1.3 millones de firmas, más de las 874,641 que se necesitan bajo la ley estatal para ponerla en la boleta electoral de noviembre. La Secretaria de Estado deberá verificar la validez de las firmas.

Bajo la ley actual, los votantes en California no están obligados a presentar una identificación al momento de emitir su voto, pero si al registrarse para votar.

El asambleísta estatal de San Diego Carl Di Maio ha sido uno de los más grandes impulsores de la medida; y ha obtenido financiamiento de Julie y Palmer Luckey, simpatizantes de Trump.

La campaña Californians for Voter ID ha recibido alrededor de $10 millones para apoyar la medida.

Don Wagner, candidato republicano a la secretaría de estado, dijo que se trata de una medida con sentido común para restablecer la confianza pública en el proceso electoral.

“No solamente necesitamos aprobar la ley de identificación del votante sino que necesitamos a alguien que la proteja”, dijo.

De aprobarse, aproximadamente el 80% de los votantes de California que votan por correo tendrían que escribir los últimos cuatro dígitos de su número de identificación oficial en el exterior del sobre de su papeleta.

“Estos dígitos pasarían por muchas manos y permanecerían en los registros electorales durante casi dos años, lo que expondría a millones de votantes al robo de identidad”, indicó la Coalición opositora en un comunicado.

Además, dijeron que un simple error corregible, como un dígito incorrecto u olvidar incluir la identificación, podría provocar la descalificación de la papeleta.

Quienes voten en persona deberán mostrar su licencia de conducir u otra identificación oficial. Esto generaría largas filas en los centros de votación y aumentaría el riesgo de que se rechace a los votantes elegibles.

Muchos votantes no tendrán identificación al momento de las elecciones. Mientras tanto, los cambios de nombre, las mudanzas frecuentes y la inestabilidad habitacional crean trampas adicionales para los votantes elegibles.

“Esta medida no solo perjudicaría a los votantes que ya están subrepresentados, sino que dificultaría el voto para la gran mayoría de los californianos que emiten su voto por correo”, declaró Brittany Stonesifer, gerente del programa de lucha electoral y redistribución de distritos de California Common Cause.

“Dado que nuestras elecciones están amenazadas a nivel federal, California debe proteger el acceso a las urnas, no bloquearlo”.

La medida de identificación de votantes también requeriría que los votantes actualmente registrados vuelvan a verificar su ciudadanía utilizando bases de datos gubernamentales que a menudo pueden contener errores o información incompleta.

Numerosos estudios, desde el Centro Brennan hasta el Instituto Cato y el Centro de Política Bipartidista, confirman que la suplantación de identidad de votantes y el voto de personas no ciudadanas son extremadamente infrecuentes.

Un análisis de la propia base de datos de la Fundación Heritage encontró solo 77 casos documentados de voto de personas no ciudadanas a lo largo de más de 20 años, de miles de millones de votos emitidos.

Esta iniciativa es parte de una estrategia nacional coordinada, impulsada por el presidente Trump y sus aliados para endurecer los registros del votante.

Si la medida es aprobada, la coalición se compromete a derrotar.

“Esta iniciativa crea nuevas barreras que afectarán con mayor fuerza a los californianos con discapacidad”, declaró Andy Imparato, director ejecutivo de Disability Rights California.

“Y para los millones de personas que votan por correo, añadir un número de identificación en el sobre convierte la votación en una carrera de obstáculos burocráticos”.