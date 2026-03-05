Mexicano Carlos Ortiz es el primer líder del torneo LIV de Hong Kong

El golfista mexicano Carlos Ortiz brilló con una actuación sobresaliente y se colocó como líder en solitario del LIV Golf Hong Kong, torneo del circuito financiado por Arabia Saudí. El jugador firmó una impresionante tarjeta de 10 golpes bajo par, colocándose dos impactos por delante del sudafricano Dean Burmester.

Ortiz completó su recorrido con 60 golpes en el Hong Kong Golf Club, ubicado en el distrito de Fanling, en una jornada que lo dejó como el principal aspirante al título en uno de los eventos más importantes del calendario del LIV Golf.

Carlos Ortiz's 10-under 60 in Rd. 1 HSBC #LIVGolf Hong Kong ties for the 4th lowest score in league history. — LIV Golf Communications (@LIVGolfComms) March 5, 2026

Gran actuación de Carlos Ortiz en el Hong Kong Golf Club

El mexicano, de 34 años y ubicado en el puesto 183 del ranking mundial, firmó una ronda brillante en el Hong Kong Golf Club, mostrando su mejor versión especialmente en la segunda mitad del recorrido.

El propio golfista destacó el trabajo que ha realizado en su técnica durante los últimos meses:

“He trabajado mucho mi ‘swing’”, dijo Carlos Ortiz, de 34 años y 183 del mundo en el ránking mundial, que tuvo un gran rendimiento en la segunda parte del recorrido, para hacer un total de 60 golpes en el Hong Kong Golf Club.

Carlos Ortiz played the 8-hole stretch of holes 10 through 17 at 8-under. He was asked about the feeling when that is going on. Golf is so simple sometimes! pic.twitter.com/OkPwMD5Onj — LIV'r & Onions! (@LIVRandONIONS) March 5, 2026

El mexicano también explicó cómo se desarrolló su estrategia durante la ronda:

“Sabía que si terminaba con cuatro ‘birdies’, tenía la oportunidad de hacer 59. Obviamente fallé ese putt en el 15, así que sabía que tendría que embocarlo, pero intento hacerlo siempre. He estado trabajando mucho en mi ‘swing’, así que me estoy centrando en comprometerme y en intentar jugar lo mejor posible, hoy estuvo genial” declaró Ortiz.

Remontada espectacular con birdies y eagle

El momento clave del recorrido llegó en la segunda parte del campo. Ortiz había alcanzado el hoyo 9 con apenas dos golpes bajo par, pero a partir de ahí desató su mejor golf.

El mexicano encadenó seis birdies y un eagle en el hoyo 13, resultado que lo impulsó hasta lo más alto de la clasificación del LIV Golf Hong Kong.

Tras finalizar la ronda, el jugador destacó el punto de inflexión que cambió su rendimiento en el campo:

“Ha sido una gran ronda. Hice un gran par en el 9 e hice un chip en el 11, y creo que eso impulsó el juego porque acababa de hacer ‘birdie’ en el 10. Ese chip en el 11 impulsó el juego. Jugué muy bien al entrar, la golpeé muy cerca y unas cuatro o cinco veces la encajé, eso no pasa a menudo así que es genial cuando ni siquiera tienes que sacar el putter“ señaló el golfista mexicano.

.@carlosortizGolf and @TorqueGC_ lead the way after 18 holes at HSBC LIV Golf Hong Kong 📈#LIVGolfHongKong pic.twitter.com/2uf8IsXuyG — LIV Golf (@livgolf_league) March 5, 2026

Sergio García y Dean Burmester acechan en la clasificación

Detrás del mexicano aparece el sudafricano Dean Burmester, quien terminó la jornada a dos golpes del liderato.

Mientras tanto, un grupo de cuatro jugadores se mantiene con -7, encabezado por el español Sergio García, vigente campeón del torneo y uno de los principales candidatos a pelear por el título del LIV Golf Hong Kong.

Carlos Ortiz, referente del golf mexicano en el LIV Golf

El desempeño de Carlos Ortiz confirma su crecimiento dentro del LIV Golf y lo posiciona como uno de los representantes más destacados del golf mexicano en el circuito internacional.

El jugador, que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en los Juegos Olímpicos de París 2024, busca ahora consolidar una victoria que podría marcar uno de los momentos más importantes de su carrera reciente.

