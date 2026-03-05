Odié cada minuto de mis dos semanas probando Factor





Las comidas preparadas de Factor se veían poco apetitosas, y gasté el doble de lo habitual en comida

Durante mi primera semana en Factor, seleccioné 11 recetas del servicio de entrega de comidas preparadas para probar.

By Jodhaira Rodriguez

Como cada año, tengo una larga lista de propósitos para Año Nuevo. Esta vez, como la mayoría, encabezaba mi lista “comer mejor”. Muy a menudo me salto el desayuno y, aunque disfruto cuando cocino, no siempre preparo las comidas más saludables. El frío y atardeceres tempranos del invierno en Nueva York me motivan aún menos a levantarme del sofá y pasar tiempo en la cocina. Así que, después de muchos meses viendo anuncios de comida de Factor en mis redes sociales, escuchando sus comerciales durante las pausas publicitarias de mis podcasts favoritos y viendo innumerables cajas de sus comidas preparadas entregadas a los vecinos de mi edificio, me sentí influenciada.

La empresa ofrece comidas preparadas que se adaptan a una media docena de preferencias, incluyendo bajas en calorías, altas en proteínas, cetogénicas, bajas en carbohidratos y compatibles con GLP-1. Aunque intento llevar una dieta equilibrada, no tengo ninguna restricción dietética específica. Aun así, me gustó ver que su sitio web tenía en cuenta dietas especiales.

Factor ofrecía una buena oferta para Año Nuevo con un 50% de descuento en mi primera caja y desayuno gratis durante un año. Con fotos de las comidas perfectamente presentadas en su sitio web, seleccioné 14 comidas para la semana, más cinco productos para el desayuno. El costo total fue de $100.42. Considerando que gasto unos $130 en mis compras semanales habituales (o más si pido comida para llevar toda la semana), era una buena oferta.

Después de unos días, llegó mi caja, y admito que tenía muchísimas ganas de empezar a comer. La abrí y enseguida recalenté el plato que más ansiaba: queso fundido con chorizo ​​y frijoles negros.

Pero empecé a preocuparme por si me habían engañado las fotos de internet y los anuncios de influencers. No tomé fotos de la comida, pero créanme cuando les digo que las cosas no se veían bien. El arroz estaba húmedo (muy húmedo), el queso había adquirido un desagradable color naranja pálido al estar mezclado con los frijoles negros y el chorizo, y la cantidad de comida parecía mucho menor que la que mostraban las fotos de Internet.

Mi primer bocado pronto confirmó lo que me temía: la comida no sabía bien. Estaba sosa y no se parecía en nada al queso fundido ni a ningún otro plato a base de chorizo, normalmente delicioso, que haya comido antes. Dejando a un lado el sabor, me costó mucho superar la textura húmeda y pastosa de todo lo que había en mi plato.

No terminé esa primera comida, y lo que siguió fueron dos semanas extremadamente decepcionantes. (Spoiler alert: olvidé cancelar después de mi primera semana). A veces tenía que pedir comida para llevar después de intentar comer mis platos de Factor del día porque no podía terminarlos.

Mi primera semana con Factor

No me parece raro decir que como con los ojos. Si la comida no me parece apetitosa, me va a costar mucho comerla, por muy rica que esté. Por desgracia, las comidas que probé durante mi primera semana con este servicio no eran ni apetitosas ni deliciosas.

Hubo una comida particularmente horrible que inspiró este artículo: la ensalada de pollo crujiente asiática. Se veía tan bonita en las fotos de la página web de Factor que pedí dos. Decir que me decepcionó es quedarse corto.

Primero, podía contar los pedacitos de pimiento rojo, mandarina, zanahoria y otros ingredientes que incluía la ensalada. El pollo venía envasado en una bolsa de plástico con sus jugos. Estaba descolorido, húmedo y horrible. Busqué las instrucciones para ver si tenía que recalentarlo en una sartén para darle color y darle una forma que se pareciera más al pollo, pero no las había. El aderezo era grumoso y las hojas de lechuga eran escasas. Logré darle un mordisco al pollo antes de dejar toda la ensalada a un lado e irme a un deli por un sándwich.

La ensalada de pollo crujiente asiática del sitio web de Factor (izquierda) y el pollo que recibí.

Photos: Factor, Jodhaira Rodriguez/Consumer Reports

Otro plato que me pareció particularmente desagradable a la vista y al paladar fue el salmón al estilo coreano con salsa de gochujang. La página web de Factor indica que se sirve con arroz, bok choy y zanahorias. Me encanta el gochujang y lo uso a menudo en casa, así que esperaba que fuera un éxito. Mis esperanzas se vinieron abajo en cuanto quité el plástico de la bandeja. El salmón tenía un color rosa grisáceo pálido, con un tono verdoso que cubría solo la mitad.

Sabía que probablemente se debía a las hierbas que lo sazonaban, pero no podía creer lo asqueroso que se veía. Verter la salsa de gochujang sobre el pescado disimuló los colores extraños, y logré comerme la mitad con el bok choy y las zanahorias. El sabor estaba bien, no era especialmente picante ni delicioso, pero al menos no estaba soso. El arroz, como todos los arroces de mi caja, estaba blando y húmedo. No lo comí.

Salmón al estilo coreano con salsa de gochujang del sitio web de Factor (izquierda) vs. lo que recibí en la caja.

Photos: Factor, Jodhaira Rodriguez/Consumer Reports

Casi todas las demás comidas que comí después siguieron un patrón muy similar. Retiraba el plástico y dejaba al descubierto una proteína pálida, pocas verduras y arroz húmedo u otra guarnición con demasiados carbohidratos. Después de unos bocados, me daba por vencida, pedía comida para llevar y esperaba que la comida del día siguiente fuera mejor. Las que llevaban salsa eran un poco más fáciles de probar porque, al echarlas sobre el plato, ocultaban los colores desagradables.

Lo único que conservaba su color y textura en cada comida eran las verduras. Sin embargo, la mayoría no estaban condimentadas, así que no resultaban agradables sin una pizca de sal, ajo en polvo y pimienta. Cuando las condimentaban, solía ser con un buen trozo de mantequilla y unas hierbas verdes que se derretían de forma irregular, dejando algunas grasosas, mientras que otras carecían por completo de sabor.

Aunque comiera las verduras y las proteínas en cada comida, me quedaba insatisfecha. La cantidad de comida no era suficiente. La única comida que comí entera, la carne de res guisada y deshebrada con puré de papas, en realidad estaba muy sabrosa, pero aun así sentí hambre después de terminármela.

El pollo ahumado gouda del sitio web de Factor (izquierda) y la comida que llegó.

Photos: Factor, Jodhaira Rodriguez/Consumer Reports

Aunque los sabores eran perfectos, la presentación de este plato también era deficiente. La carne de res guisada estaba sobre el puré de papas, así que al recalentar la bandeja, las papas se ahogaban en un charco de salsa espesa. También había cuatro cebollitas perla en el plato que estaban duras al morderlas.

Carne de res guisada y deshebrada con puré de papas del sitio web de Factor (izquierda) vs. lo que me enviaron.

Photos: Factor, Jodhaira Rodriguez/Consumer Reports

Mi segunda semana con Factor

Una mañana, al revisar mi correo electrónico, me di cuenta de que había olvidado cancelar mi suscripción y que también había perdido el plazo para seleccionar las comidas de la siguiente caja. Hay que seleccionar las comidas aproximadamente una semana antes de que se envíen, y si no lo haces, Factor selecciona las comidas de su menú semanal por ti. Aunque hay muchas opciones, no había mucha variedad para mí. En cambio, la empresa me envió varias porciones de solo seis platos diferentes (14 bandejas de comida en total).

Me cobraron $152.88, y aunque se suponía que tendría desayunos gratis durante un año con mi promoción de suscripción, no estaban incluidos. Un correo electrónico a atención al cliente me reveló que, para aprovechar mis desayunos gratis, tenía que añadirlos manualmente a cada uno de mis pedidos. Al perder el plazo de selección de comidas, también perdí el plazo para los desayunos.

No había elegido ningún plato de pasta en mi primera caja, así que me alegró ver que la empresa me había enviado dos diferentes. Empecé la semana con cavatappi y albóndigas. No tenía mala pinta en la bandeja, aunque el brócoli estaba nadando en agua después de recalentarlo.

Cavatappi y albóndigas del sitio web de Factor (izquierda) comparado con la comida que recibí.

Photos: Factor, Jodhaira Rodriguez/Consumer Reports

No disfruté esta comida más que las otras que probé durante mi primera semana. La salsa de la pasta estaba sosa y la cantidad, una vez más, no fue suficiente para saciar mi hambre. Para ser claros, la pasta y las albóndigas no estaban mal. Es solo que los sabores y la textura del plato me recordaron demasiado a lo que se sirve en la cafetería de un hospital o en una cena congelada.

El resto de la semana fue una repetición de la primera. Recalenté las bandejas de comida, tomé unos cuantos bocados y finalmente opté por preparar o comprar algo diferente.

El puré de papa y puerro servido con pollo a la parrilla, maíz y calabacín estaba verde brillante en una de mis bandejas. La imagen en línea del plato mostraba manchas verdes en el puré de papa, pero nada que ver con lo que tenía en mi plato. Sabía que el color se debía a los puerros, pero no esperaba que se viera así y no pude animarme a comer más que unos pocos bocados. Como todas las demás pechugas de pollo en las comidas de Factor, el pollo estaba descolorido, con solo unas pocas marcas ligeras de parrilla en la superficie.

Puré de papa y puerro con pollo a la parrilla del sitio web de Factor (izquierda) y el plato que probé.

Photos: Factor, Jodhaira Rodriguez/Consumer Reports

El cavatappi de maíz asado y pollo desmenuzado con salsa de crema de ajo y brócoli es el último plato que voy a compartir. De entrada, no me impresionó la presentación. La salsa estaba sobre la pasta formando una masa enorme, con granos de maíz puestos por encima. Al menos, la cantidad de comida parecía mayor de lo habitual. Después de recalentar y mezclar bien la pasta, se veía aceptable. Pero en cuanto al sabor, fue otra comida sosa. La pasta estaba, como se pueden imaginar, demasiado cocida y muy blanda. ¿Podría comerla? Sí, sin duda. ¿Quería comerla? No.

Cavatappi de maíz asado y pollo desmenuzado con crema de ajo del sitio web de Factor (izquierda) vs. el menú de mi caja.

Photos: Factor, Jodhaira Rodriguez/Consumer Reports

¿Son saludables las comidas de Factor?

Factor ofrece muchas opciones de comidas, y no pude probarlas todas durante las dos semanas que usé el servicio. Amy Keating, dietista registrada de CR, revisó la información nutricional de las comidas que seleccioné durante mi primera semana. Encontró algunos aspectos positivos, como que los ingredientes eran principalmente alimentos integrales y que tenían una buena variedad de verduras.

Sin embargo, mis comidas carecían de cereales integrales; solo la mitad contenían algo. Keating también descubrió que a algunas de mis comidas les faltaba fibra, el nutriente tan importante que ayuda a mantener la salud intestinal. “Las comidas que seleccionaste aportaron de 2 a 8 gramos de fibra, y la mayoría rondaba entre 4 y 6 gramos”, dijo. “Si consumieras dos de esas al día, podrías llegar a solo la mitad del objetivo diario de fibra para mujeres, de 25 gramos al día. Si solo consumes Factor en todas sus comidas, es posible que no alcances tus objetivos de fibra dietética”. Aunque algunas de las opciones que elegí eran bajas en fibra, podría haber seleccionado otras comidas del menú de Factor para aumentar mi consumo de fibra. Simplemente no escogí las correctas.

Keating también notó que los niveles de sodio en las comidas que comía eran un poco altos. “Hay una cantidad considerable de sodio en tus comidas, con un promedio de 872 mg [690 a 990 mg] por comida”, expresó. “Probablemente consumirías cerca del límite diario recomendado de 2,300 mg si solo comieras las comidas Factor que seleccionaste”.

Las opciones que elegí como parte de la promoción “desayuno gratis por un año” no le convencieron. Eran limitadas el día que hice mi pedido, así que elegí los panqueques con salchicha y el sartén de papas, tocino y huevo. “Ambas opciones contienen carnes procesadas y altas cantidades de grasas saturadas y sodio”, dijo Keating. “En su lugar, busca opciones con cereales integrales, fruta y lácteos”. Como era de esperar, disfruté de los desayunos, pero los comí sabiendo que no me ayudaban mucho a lograr mi objetivo de seguir una dieta mejor.

¿Vale la pena Factor?

En mi caso, no. Solo terminé uno de los platos de Factor durante mi primera semana, gastando el doble de lo habitual en comida. Después del segundo día, pedí mucha comida para llevar porque ya sabía que iba a odiar los platos del día siguiente y quería tener algo en el refrigerador que pudiera recalentar y disfrutar.

Durante mi segunda semana con el servicio, me preparé comprando algunos productos básicos para preparar almuerzos y cenas rápidas si no podía terminar mis comidas de Factor del día. Esa semana, solo me terminé dos comidas.

Sé que la comida calentada en el microondas nunca sabrá tan bien como una recién hecha, pero esperaba mejores sabores por el precio de las cajas. Como mínimo, me hubiera gustado que Factor hubiera proporcionado fotos de las comidas que representaran mejor lo que debería esperar. Ninguno de los platos que comí durante mis dos semanas se parecía en nada a las fotos de su página web.

Mi experiencia con Factor no es única. Hay mucha gente en Reddit y otras plataformas quejándose de las raciones pequeñas, la comida poco apetitosa y la textura pastosa (entre otras cosas). También hay quienes son muy fanáticos del servicio y lo llevan usando constantemente durante años. Al final, es más fácil que preparar comidas desde cero. Y entiendo el atractivo si pasas de no tener comida casera a esto.

Pero si estás acostumbrado a cocinar o vives en una ciudad con acceso fácil a comida deliciosa y sabrosa, te va a decepcionar. Comer más sano sigue en mi lista de metas para el nuevo año, pero no lo lograré con Factor. Después de estas dos semanas, espero no tener que volver a comer otra de las comidas listas para comer de Factor.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2026, Consumer Reports, Inc.