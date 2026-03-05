Recetas caseras para eliminar el mal de ojo con huevo, limón y sal

En tradiciones espirituales y esotéricas, el mal de ojo se considera una energía negativa provocada por la envidia, los celos o las malas intenciones de otras personas.

Se cree que esta influencia energética puede afectar el bienestar físico, emocional y espiritual de quien la recibe.

Los síntomas asociados al mal de ojo suelen incluir dolores de cabeza, mareos, cansancio extremo, malestar general o sensación de pesadez energética.

Aunque siempre es importante descartar problemas médicos, muchas personas recurren a rituales de limpieza espiritual cuando sospechan que están siendo afectados por energías negativas.

Dentro de la magia blanca y las prácticas espirituales populares, existen remedios caseros muy conocidos que utilizan ingredientes comunes del hogar.

Entre los más utilizados se encuentran el huevo, el limón y la sal, elementos que se consideran capaces de absorber o neutralizar energías negativas.

A continuación, te explicamos tres recetas tradicionales que, según las creencias esotéricas, ayudan a eliminar el mal de ojo y restaurar el equilibrio energético.

Qué es el mal de ojo según las creencias espirituales

El mal de ojo es una creencia presente en numerosas culturas del mundo. Se considera una especie de maldición energética causada por una mirada cargada de envidia, celos o resentimiento.

Síntomas que algunas personas asocian al mal de ojo

Quienes creen en esta influencia espiritual señalan algunos signos comunes como dolores de cabeza repentinos, mareos o sensación de debilidad, dolor de estómago, cansancio inexplicable y cambios repentinos en el estado de ánimo.

En el plano espiritual, también se dice que el mal de ojo puede provocar bloqueos energéticos, mala suerte o conflictos personales.

Por esta razón, muchas personas practican rituales de limpieza energética utilizando ingredientes naturales que, según la tradición, tienen propiedades protectoras.

Ritual con limón para eliminar el mal de ojo

El limón es considerado en el esoterismo un poderoso purificador energético. Se cree que su energía ácida ayuda a neutralizar vibraciones negativas.

Cómo hacer el ritual con limón

Para realizar este remedio casero necesitas: un limón fresco y clavos de olor.

Paso a paso

Toma el limón y clava varios clavos de olor en su corteza.

Colócalo en un lugar estratégico de la casa, preferiblemente cerca de la entrada principal.

Es importante que el limón no quede visible para todos.

Según la tradición espiritual, el limón actúa como un absorbente de energías negativas, ayudando a reducir los efectos del mal de ojo.

Muchas personas creen que, con el paso de los días, los síntomas energéticos comienzan a disminuir.

Limpieza con huevo contra el mal de ojo

El ritual del huevo es uno de los métodos de limpieza energética más conocidos en muchas culturas latinoamericanas.

Se cree que el huevo tiene la capacidad de absorber energías negativas acumuladas en el cuerpo o el aura.

Cómo realizar la limpia con huevo

Necesitarás: un huevo fresco y un vaso con agua.

Procedimiento

Toma el huevo en la mano y pásalo lentamente por todo el cuerpo.

Comienza desde la cabeza y continúa hasta los pies.

Mientras lo haces, concéntrate en liberar cualquier energía negativa.

Una vez terminado el proceso rompe el huevo, vierte su contenido en un vaso con agua y desecha el contenido en el drenaje. Según la tradición, el huevo absorbe las energías densas durante la limpieza.

Ritual con sal para contra el mal de ojo

La sal es uno de los ingredientes más utilizados en rituales de protección espiritual. Se considera un poderoso elemento capaz de purificar espacios y bloquear energías negativas.

Una de las prácticas más sencillas consiste en formar una cruz de sal dentro del hogar. Se cree que esta forma simbólica ayuda a neutralizar energías negativas, proteger la casa y atraer buena suerte.

Baño de sal para limpieza energética

Otra opción es tomar un baño con sal marina. Para hacerlo, llena la bañera o recipiente con agua tibia y agrega varias cucharadas de sal marina; permanece unos minutos relajándote y visualizando cómo las energías negativas se disuelven.

Este baño se considera una forma sencilla de purificar el cuerpo y renovar la energía espiritual.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el mal de ojo según las creencias espirituales?

El mal de ojo se considera una energía negativa causada por envidia o malas intenciones, que puede afectar el bienestar físico y emocional.

¿El ritual del huevo realmente elimina energías negativas?

En muchas tradiciones espirituales se cree que el huevo absorbe energías densas durante la limpieza energética del cuerpo.

¿Por qué se usa el limón en rituales espirituales?

El limón es considerado un purificador energético natural que ayuda a neutralizar vibraciones negativas en el hogar.

¿La sal sirve para proteger la casa de malas energías?

Sí, en el esoterismo la sal es uno de los elementos más usados para limpiar y proteger espacios de energías negativas.

¿Cada cuánto se deben hacer estos rituales?

Muchas personas los realizan cuando sienten cansancio energético, mala suerte o presencia de energías negativas, aunque también pueden hacerse como limpieza periódica.

Sigue leyendo:

• Cómo prevenir el mal de ojo, según Mhoni Vidente

• Mal de ojo en bebés: por qué pasar un huevo ayuda a calmarlos

• Cómo usar una moneda como amuleto contra el mal de ojo