Ronda Política: Quieren bajar del ring a candidatos de color

El líder del partido demócrata en California, Rusty Hicks se las cantó duro y directo a los nueve aspirantes demócratas a gobernador, al urgir por medio de una carta abierta, a quienes no observan un camino viable a la victoria, a que pinten su raya y se salgan de la contienda.

Según Hicks, si la lista no se reduce, se corre el riesgo de que un republicano sea el próximo gobernador de California. Una suspicaz advertencia cuando los demócratas sobrepasan dos a uno a los republicanos, pero obvio la lanzó para poner presión a los aspirantes que aparecen más abajo en las encuestas; que por cierto parecen mandadas a hacer para favorecer a los candidatos blancos.

Por qué cómo puede ser que el congresista Eric Swalwell que nadie conoce más allá del círculo rojo del Partido Demócrata, salga como el demócrata que más posibilidades tiene de ganar en la elección primaria; o que un multimillonario como Tom Steyer se cuele entre los tres primeros demócratas.

Hicks claramente dijo que quienes aparecen abajo en las encuestas deben abandonar la campaña. Se refería a la excontralora estatal Betty Yee y al superintendente de educación en California, Tony Thurmond.

Pero estos personajes no están dispuestos a claudicar así de fácil; al menos sin que les ofrezcan nada a cambio.

El caso es que Yee y Thurmond hicieron caso omiso y se registraron como candidatos.

Y no solo eso, Thurmond, mitad latino y mitad afroamericano, circuló un video en el que acusa a su partido de querer que las personas de color se salgan de la campaña para gobernador.

Y no se equivoca porque los tres favoritos del establishment demócrata, y que “casualmente’’, aparecen siempre en los primeros lugares de los sondeos, entre los demócratas, son blancos: Swalwell, la excongresista Katie Porter y el multimillonario Tom Steyer. Una burla para el estado más multiracial del país, y si consideramos que entre el 35 y 40% de los habitantes de California son latinos.

De un machetazo quieren bajar del ring a cuatro latinos, y como consecuencia, los pusieron a pelear.

Desesperado por no ser descabezado y al ver que su segunda oportunidad por ser gobernador de California se le escapa como agua entre las manos, el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa le pidió al secretario de salud y servicios humanos bajo la Administración Biden, Xavier Becerra que renuncie.

Villaraigosa se sumó al armado coro de líderes demócratas que casi al unísono han comenzado a hacer declaraciones, alertando sobre que puede que dos republicanos se cuelen a la elección general si no se reduce la lista de aspirantes; lo cual sería desastroso para el estado.

Villaraigosa hablaba del sheriff de Riverside, Chad Bianco y del excomentarista conservador de Fox, Steve Hilton que salen en los primeros lugares de las encuestas por encima de los demócratas.

Becerra respondió que quien debe salirse es otro, o sea Villarraigosa, pues dijo que nunca ha ganado una campaña estatal, mientras que él si, y lo hará de nuevo.

Estamos a tres meses de las elecciones primarias, y las próximas semanas serán candentes.

Ojalá que el Partido Demócrata aprenda de sus fracasos, y se dé cuenta que ya va siendo hora que los gobernadores de California se parezcan a su población, que no es precisamente blanca que digamos.