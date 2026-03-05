Una mujer y sus gemelos son hallados muertos en su casa en Arkansas tras polémico divorcio

Una mujer de Arkansas fue hallada muerta junto a sus gemelos de seis años en su vivienda en Bonanza, menos de 24 horas después de que se formalizara su divorcio. La Oficina del Sheriff del Condado de Sebastian confirmó que la madre murió por suicidio y que los niños fueron víctimas de homicidio. La investigación continúa y no se han anunciado arrestos.

Charity Beallis, de 34 años, fue encontrada sin vida junto a sus hijos, Maverick y Eliana, en diciembre pasado en su residencia de estilo colonial, valorada en $750,000 dólares, en Bonanza, informó el River Valley Democrat Gazette.

La Oficina del Sheriff del Condado de Sebastian informó esta semana que la causa de muerte de la mujer fue suicidio. Los menores, ambos de seis años, fueron asesinados, aunque las autoridades no han precisado públicamente las circunstancias ni han confirmado de forma oficial quién los privó de la vida.

El hallazgo se produjo menos de 24 horas después de que se formalizara el divorcio de Charity y el médico Randall Beallis, de 56 años.

Historial de denuncias y custodia

Registros judiciales muestran que Charity había solicitado la custodia total de los gemelos y obtuvo una orden de protección contra su entonces esposo, citando antecedentes de abuso. El año pasado, Beallis se declaró culpable de agresión en tercer grado tras admitir que la estranguló frente a los niños, y recibió una sentencia suspendida.

Según el abogado de Charity, en la audiencia final de divorcio celebrada el 2 de diciembre, un juez otorgó custodia compartida. Familiares de la mujer aseguraron que ella expresó en reiteradas ocasiones temor hacia su esposo y el deseo de comenzar una nueva vida lejos de él.

El hijo mayor de Charity, John Powell, afirmó que su madre estaba “aterrorizada” en los meses previos a su muerte y negó creer que ella pudiera dañar a sus hijos.

Objetos hallados y señales de alerta

Tres días después del hallazgo de los cuerpos, un buzo que revisaba residuos a unos 15 kilómetros, en Fort Smith, encontró una bolsa con pertenencias personales de Charity, incluyendo fotografías familiares y un collar con los nombres de los niños.

Investigadores calificaron el hallazgo como una “señal de alerta”, aunque no ofrecieron más detalles sobre cómo los objetos llegaron al lugar.

Revisión ante la Junta Médica

Randall Beallis ha enfrentado múltiples quejas revisadas por la Junta Médica del Estado de Arkansas. En 2018 fue reprendido por prescribir opioides a Charity tras una cirugía, conducta que reconoció como inapropiada. En otros casos posteriores no se tomaron medidas disciplinarias adicionales.

Los registros estatales indican que su licencia médica permanece vigente hasta febrero de 2027.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos en relación con la muerte de los menores y la investigación sigue abierta.

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda en Estados Unidos, puede llamar o enviar un mensaje de texto al 988, línea confidencial de prevención del suicidio y crisis, disponible las 24 horas del día.

