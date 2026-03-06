Abogada de Alabama es acusada de querer asesinar a su esposo con fentanilo en su comida

Una abogada de Alabama fue acusada formalmente de múltiples cargos de intento de asesinato por presuntamente intentar envenenar mortalmente a su esposo.

Un gran jurado acusó formalmente a Sara Baker, de 75 años, de 11 cargos, entre ellos: conspiración para cometer asesinato; tres cargos de intento de asesinato; violencia doméstica; maltrato a personas mayores; distribución ilegal de una sustancia ilegal, y cuatro cargos de incitación a cometer un delito relacionado con sustancias controladas, según una copia de la acusación consultada People.

Los tres cargos de intento de asesinato corresponden a presuntos incidentes ocurridos el 4, el 12 y el 20 de septiembre de 2025. La acusación establece que Baker intentó “causar intencionalmente la muerte” de su esposo, James Doyle Baker.

Según la acusación, lo hizo “añadiendo fentanilo a su comida y/o bebida”.

James no murió después de estas comidas, pero sí sufrió una discapacidad física, por lo que Baker enfrenta cargos de maltrato doméstico y abuso de ancianos, según señaló el gran jurado en la acusación.

A Cullman county attorney is facing charges for attempting to kill her husband. Court documents show Sara Baker is accused of putting fentanyl in his food or drink. She was arrested Tuesday. https://t.co/AOs75v67SM pic.twitter.com/UUhkWeZGZ5 — Gillian Brooks (@GillianBNews) November 27, 2025

Los cuatro cargos de solicitación acusan a Baker de suministrar o proporcionar fentanilo en las tres fechas mencionadas anteriormente, así como por cuarta vez el 25 de noviembre, fecha de su arresto, según la denuncia penal presentada en el caso.

El gran jurado acusó formalmente a Baker de los mismos 11 cargos que se le imputaron el 25 de noviembre de 2025, cuando fue detenida por primera vez.

Pagó su fianza de $400,000 dólares poco después de su arresto y permanece en libertad condicional a la espera de su juicio.

Baker es abogada y trabajó anteriormente en la Fiscalía de Distrito de Alabama y como fiscal del condado.

El 4 de diciembre, más de una semana después de su arresto, el Colegio de Abogados del Estado de Alabama anunció que Baker había sido suspendida provisionalmente del ejercicio de la abogacía y que ella había dado su consentimiento para dicha suspensión.

