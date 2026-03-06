Cruz Beckham confía en un futuro reencuentro con su hermano mayor Brooklyn

En medio de la creciente tensión que atraviesa el clan Beckham, Cruz Beckham, el menor de los hermanos varones, fue abordado por la prensa y dejó entrever su deseo de volver a estrechar lazos con su hermano mayor, Brooklyn.

El distanciamiento entre Brooklyn y el resto de la familia se acentuó en los últimos meses, especialmente tras las declaraciones públicas del joven de 27 años a principios de año, donde acusaba a sus padres, David y Victoria, de exponer asuntos privados. En un contundente mensaje publicado el 19 de enero, Brooklyn aseguró: “No quiero reconciliarme con mi familia”, marcando una postura firme y alejada de los suyos.

¿Qué dijo Cruz Beckham?

En el día del cumpleaños de su hermano, Cruz fue interrogado por la prensa y le dedicó un tímido “Feliz cumpleaños” a Brooklyn y afirmó que espera que –en el futuro– puedan reconciliarse. .

Las muestras de afecto de Cruz hacia Brooklyn no se limitaron a sus palabras ante las cámaras. En redes sociales, el menor de los hermanos Beckham también quiso dejar constancia de su cariño publicando una imagen nostálgica junto a un mensaje breve pero profundo. En la fotografía, compartida en sus historias, aparece él mismo de bebé en brazos de un joven Brooklyn, acompañado de un “Te quiero”.

Mientras Brooklyn celebraba su cumpleaños en la intimidad junto a su esposa, Nicola Peltz Beckham —quien compartió un vídeo soplando velas sobre una caja de donuts y le dedicó unas palabras de amor—, sus padres y hermanos intentaban, sin éxito hasta ahora, acercarse a él a través de mensajes públicos.

David Beckham publicó una fotografía de ambos cuando Brooklyn era niño con un cariñoso “Feliz cumpleaños Bust. Te quiero, x”. Victoria, por su parte, compartió imágenes antiguas junto a su hijo con mensajes como “Feliz cumpleaños, Brooklyn, te queremos mucho” y “Te amo tanto”. Sin embargo, ninguna de estas muestras de afecto recibió respuesta alguna por parte del hijo mayor.

