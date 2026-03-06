Esto es lo que comerán los astronautas de la NASA para sobrevivir durante la misión Artemis II

La NASA acaba de revelar un detalle fascinante sobre la próxima gran aventura humana en el espacio exterior. Ya sabemos qué comerán los valientes astronautas de la misión Artemis II durante su viaje alrededor de la Luna. Olvídate de los menús aburridos porque esta vez la tripulación llevará una dieta súper variada y deliciosa.

La agencia espacial estadounidense diseñó este plan alimenticio con un propósito muy claro. El objetivo principal es mantener la salud y el rendimiento óptimo de la tripulación. Este viaje durará unos diez días y los viajeros no tendrán la opción de pedir comida a domicilio ni recibir suministros extra en el camino.

Por esa razón todo lo que suba a la nave Orión debe ser planificado con una precisión extrema. Preparar comida para el espacio no es un juego de niños. Existen reglas estrictas sobre el peso y el espacio disponible que limitan bastante las opciones de los expertos en nutrición.

Qué comerán los astronautas en su viaje lunar

El menú incluye opciones que te sorprenderán por lo comunes que suenan. Las tortillas de harina serán el alimento estrella de la misión. La NASA empacará unas 58 unidades para que los astronautas las combinen con distintos ingredientes. También llevarán carne de pecho de res a la parrilla y unos clásicos macarrones con queso.

Para mantener la energía a tope la dieta de tres mil calorías diarias incluye muchos productos secos. Los tripulantes podrán disfrutar de granola con arándanos además de nueces y almendras saborizadas. Las verduras no se quedan atrás porque el menú cuenta con calabazo coliflor y una rica ensalada de frutas tropicales.

Si eres de los que no puede vivir sin condimentos te alegrará saber que los astronautas tampoco. La tripulación contará con cinco tipos distintos de salsa picante. Además podrán endulzar sus días en el espacio con un poco de miel jarabe de arce mantequilla de maní y mermelada de fresa.​

Para los antojos dulces de la tarde también hay soluciones listas. En la nave viajarán galletas chocolates budín y pasteles. Y para beber la variedad es impresionante. Habrá diez tipos de bebidas rehidratables que incluyen delicioso café té verde limonada y hasta dulces jugos de frutas.

Por qué la NASA eligió estos alimentos específicos

La elección de cada alimento tiene una explicación científica y logística muy estricta. La nave Orión no cuenta con refrigerador ni sistema de almacenamiento en frío. Esto significa que es completamente imposible llevar alimentos frescos como manzanas jugosas o verduras crudas recién cortadas desde nuestro planeta.

Todos los alimentos deben ser no perecederos y tener una larga vida útil. Para lograr esto la comida espacial viaja termoestabilizada irradiada o lista para rehidratar. Así se garantiza que nada se eche a perder durante los diez días que dura esta histórica misión alrededor de nuestro satélite natural.​

Otro factor crucial es la falta de gravedad dentro de la nave espacial. Los ingenieros de la NASA evitan a toda costa los alimentos que generan muchas migas. En un entorno de microgravedad las migajas flotantes son un peligro real porque pueden meterse en los ojos de la tripulación.

Incluso un pequeño trozo de comida flotante podría dañar los delicados paneles de control de la moderna nave. Por eso las tortillas son preferidas por encima del pan tradicional. Las tortillas no sueltan casi residuos al morderlas y sirven perfectamente para armar tacos improvisados en pleno vuelo.

Cómo se preparan las comidas en gravedad cero

Dentro de la nave Orión no encontrarás una cocina tradicional con estufa y microondas. El proceso de preparación es intencionalmente sencillo para no quitar tiempo a los astronautas. Ellos tienen una agenda de trabajo súper apretada y no pueden pasar horas cocinando mientras viajan por el cosmos.

Para comer la tripulación utilizará el dispensador de agua potable de la nave. Este sistema permite inyectar agua caliente o fría directamente en las bolsas de los alimentos deshidratados. Una vez que el líquido entra solo deben masajear el empaque y esperar unos minutos a que la comida recupere su textura.​

Para los alimentos termoestabilizados que ya vienen con humedad el proceso es bastante diferente. Los astronautas usan un calentador de comida compacto que parece un pequeño maletín. Allí introducen los sobres sellados y en poco tiempo tienen un platillo a la temperatura ideal para disfrutar sin complicaciones.​

Cada miembro de la misión participó activamente en la selección de este menú meses antes del gran lanzamiento. Durante las pruebas previas al vuelo probaron y calificaron todas las opciones disponibles en el laboratorio. De esta manera la NASA logró equilibrar los estrictos requerimientos nutricionales con los gustos personales.

Este increíble menú demuestra cuánto ha avanzado la ciencia de los alimentos desde las primeras misiones espaciales. Hoy en día viajar a la Luna no significa sacrificar el sabor ni perder la oportunidad de disfrutar un buen café caliente por la mañana mientras observas las estrellas por la ventana.

