Leuconiquia, o cuando las manchas blancas aparecen en tus uñas, ¿por qué ocurre?

Quizás hayas notado alguna vez, al examinar tus uñas con la luz adecuada, que aparecen pequeñas manchas blancas, a veces puntiformes, a veces en franjas, que parecen surgir de la nada y desaparecer semanas más tarde conforme la uña crece. Este fenómeno tiene nombre propio: leuconiquia, del griego leukós (blanco) y onyx (uña). Aunque en la mayoría de los casos es completamente benigno, puede —en ocasiones menos frecuentes— ser el primer signo visible de una alteración interna que merece atención médica.

La uña, ese escudo queratinizado que protege las falanges distales, crece a una velocidad de aproximadamente tres milímetros por mes en las manos y algo menos en los pies. Durante su formación en la matriz ungueal —la región activa oculta bajo la piel—, cualquier perturbación en el proceso de queratinización puede dejar una “huella” que viajará hacia el extremo libre de la uña durante semanas o meses. Las manchas blancas son, con frecuencia, el registro visible de esos momentos de perturbación.

La principal causa de las manchas blancas en las uñas son microtraumatismos. Un golpe suave, la presión repetida, morderse las uñas o incluso el roce accidental contra una superficie dura puede interrumpir momentáneamente la queratinización en la matriz ungueal. El resultado, visible semanas después, son esas manchas blancas que tantas veces confundimos con señales de alarma.

Un mito muy extendido: deficiencia de calcio

Durante generaciones, las manchas blancas en las uñas han sido atribuidas popularmente a una deficiencia de calcio. Es una creencia tan arraigada que incluso muchos adultos la repiten hoy con total convicción. Sin embargo, la evidencia científica la desmiente con claridad: la leuconiquia no está causada por falta de calcio. Las uñas contienen muy poco calcio en su composición —están formadas principalmente por queratina— y su aspecto no refleja los niveles séricos de este mineral.

El origen del mito es incierto, pero probablemente proviene de una asociación errónea con otros síntomas de deficiencias nutricionales, amplificada por décadas de publicidad de suplementos vitamínicos. Lo cierto es que la relación directa entre calcio y leuconiquia carece de respaldo científico consistente.

Otras causas menos frecuentes

Deficiencias nutricionales (zinc, principalmente). A diferencia del calcio, una deficiencia real de zinc sí puede manifestarse en la uña. También se han descrito casos relacionados con bajas de hierro o proteínas en situaciones de desnutrición severa.

Infecciones fúngicas (onicomicosis). Los hongos pueden causar manchas o decoloraciones blancas, generalmente asociadas a otros cambios como engrosamiento, fragilidad o mal olor. Suelen requerir tratamiento específico.

Intoxicación por metales pesados. El arsénico o el talio pueden provocar bandas blancas transversales conocidas como líneas de Mees, históricamente utilizadas incluso en investigaciones forenses.

Enfermedades sistémicas. Insuficiencia renal crónica, cirrosis hepática, enfermedades cardiovasculares y ciertos estados de hipoalbuminemia pueden manifestarse con patrones específicos de leuconiquia, como las uñas de Terry (blancas en su mayor parte con banda rosada distal) o las uñas de Lindsay.

Causa genética o idiopática. Existe una forma hereditaria, la leuconiquia total congénita, de carácter autosómico dominante, que es permanente y no refleja ninguna patología subyacente.

No todas las manchas son iguales

La dermatología clasifica la leuconiquia en función de su extensión y profundidad. La leuconiquia puntada —pequeños puntos blancos dispersos— es la presentación más habitual y casi siempre obedece a microtraumatismos. La leuconiquia estriada o transversa se manifiesta como bandas horizontales paralelas al lunular y puede indicar episodios repetidos de estrés físico, sistémico o químico. La leuconiquia total, que tiñe de blanco toda la lámina, es menos frecuente y más significativa desde el punto de vista diagnóstico.

Existe también la llamada pseudoleuconiquia o leuconiquia aparente, en la que la coloración no está en la uña en sí, sino en el lecho ungueal subyacente. En estos casos, presionar la uña hace desaparecer la palidez momentáneamente, un signo clínico útil para el médico. Las uñas de Terry —blancas en el 80–90% de su extensión con una franja rosada o marrón en el extremo— son un ejemplo clásico relacionado con hepatopatías crónicas o insuficiencia cardíaca.

Prevención y cuidado de las uñas

La leuconiquia provocada por traumatismos no se puede prevenir. Sin embargo, se aconseja evitar el contacto con las cutículas durante las manicuras para prevenir daños que puedan derivar en leuconiquia.

