Pronóstico del tiempo en Dallas para este viernes 6 de marzo

Este viernes 6 de marzo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC). La probabilidad de lluvia será del 90% y el cielo estará cubierto. Por otro lado, el pronóstico estima ráfagas de viento que podrán llegar a 13.67 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 64 grados Fahrenheit (18ºC), con una probabilidad de precipitación del 99%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 10.56 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 743 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:49 h y se marchará a las 18:28 h. Durante el día habrá 12 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 50 y los 68 grados Fahrenheit (10 y 20ºC). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 97% por la mañana, 25% por la tarde y 97% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes por excelencia con más porcentaje de lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

