Carlos Rivera defiende su matrimonio con Cynthia Rodríguez a pesar de las críticas

Carlos Rivera se mantiene pisando fuerte en la escena musical con el lanzamiento de su nuevo álbum “Vida México con Mariachi”, proyecto en el que explora el género regional mexicano de la mano de varios artistas de renombre.

Sin embargo, durante las últimas semanas no ha quedado exento de la controversia luego de que unas declaraciones de su excompañera de “La Academia”, Toñita, reavivaran las especulaciones sobre sus preferencias sexuales.

De cara a esta polémica, el famoso se pronunció sobre los rumores que circulan en internet con respecto a su matrimonio con Cynthia Rodríguez y otros aspectos de su vida privada.

“Vivimos tiempos en los que no importa la verdad, sino que importa el chisme en sí. Ya no se quiere saber si fue cierto o fue mentira, sino que se genere (…) Aunque tú no hagas nada, porque yo, mira, ya lo he visto… yo tranquilito en mi casa, literalmente viendo la tele y de repente: ‘Ah, caray'”, compartió en una charla con la prensa.

Pese al escrutinio que ha vivido durante varios años, el mexicano afirma que las teorías que se han generado sobre su persona no afectan su tranquilidad ni la de su círculo cercano.

Sobre la decisión de mantener los detalles de su matrimonio con Cynthia Rodríguez fuera del alcance del público, Carlos Rivera reflexionó: “No te tengo que estar contando mis intimidades con mi esposa Cynthia, porque están en las canciones. Si escuchas mis canciones de amor, vas a saber y entender mi manera de amar”, destacó sobre su manera de compartir sus sentimientos a través del arte.

En este sentido, el intérprete de “Zona de riesgo” indicó que han sido tantos años de dimes y diretes que hoy en día prefiere enfocar su energía en otros proyectos. Sin miramientos, reconoció que con el paso del tiempo ha aprendido a no desgastarse para intentar complacer a los demás.

“Creo que ahora hago lo que realmente deseo hacer. Ya no soy tan ‘queda bien’. A veces dices que sí cuando quieres decir que no, y es horrible ser un queda bien“, explicó de forma contundente.

Seguir leyendo:

• Carlos Rivera cumple el sueño de dos niños y los sube al escenario

• Carlos Rivera muestra cuánto ha crecido su hijo León en una nueva publicación en redes

• Carlos Rivera consolida su legado al develar su figura en el Museo de Cera