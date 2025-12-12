Carlos Rivera consolida su legado al develar su figura en el Museo de Cera

El cantante Carlos Rivera se ha sumado a la lista de artistas que quedan inmortalizados a través de su propia figura de cera. En una emotiva ceremonia, el artista multipremiado develó la aclamada réplica en el Museo de Cera de la Ciudad de México.

Al llamado acudió en compañía de su esposa Cynthia Rodríguez, quien posó muy sonriente en las fotografías del evento que el famoso compartió a través de sus redes sociales.

“¡¡¡¡Estoy en el museo de ceraaaaa!!!!”, expresó emocionado Carlos Rivera desde sus historias de Instagram. Además, adelantó que el público que acuda al Museo de Cera a darle un vistazo a su réplica se llevará una sorpresa: “Le dejé mi perfume pa’ que huela igual. Ya van a saber exactamente mi medida, mi estatura, todo”, bromeó.

De acuerdo con el recinto, esta inclusión del intérprete a su colección de figuras de cera es un reconocimiento reservado para artistas cuya trayectoria ha dejado huella en la cultura popular, logro con el que el oriundo de Huamantla, Tlaxcala está familiarizado.

La creación de la réplica requirió de varios meses, en los que el equipo artístico del museo trabajó en detalles muy importantes para la caracterización del famoso; estos incluyeron: vestuario, postura y rasgos faciales.

Para lograr el impactante resultado, se utilizaron medidas exactas tomadas al cantante, así como numerosas referencias fotográficas desde sus inicios a la actualidad.

“Es una sensación extraña, difícil de explicar lo que es para mí estar hoy en el Museo de Cera. La primera vez que vine tenía 12 años y veía a todos los personajes que estaban aquí y nunca me imaginé que un día estaría aquí“, expresó en una publicación realizada desde su cuenta de Instagram.

“Gracias a todo el equipo del museo por esta grandísima experiencia, y a todos mis Riveristas por siempre acompañarme. Ya podrán venir cuantas veces quieran a saludarme”, concluyó.

Seguir leyendo:

• Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez derraman miel en alfombra previo a los Latin Grammy

• Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran con fiesta temática el cumpleaños 2 de su hijo

• Carlos Rivera muestra a su hijo León por primera vez en su nuevo video musical