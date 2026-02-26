Carlos Rivera cumple el sueño de dos niños y los sube al escenario

El cantante Carlos Rivera ha dejado huella en el público de Querétaro, México luego de protagonizar una conmovedora presentación que no solo incluyó sus la interpretación de sus más grandes éxitos, también fue el sitio en el que cumplió el sueño de dos pequeños admiradores.

En una de las más recientes paradas de su “¡Vida México! Tour”, el famoso vivió un momento entrañable al regalar a Rodrigo y David, dos gemelos con discapacidad visual que se encontraban en el recinto, la oportunidad de subir al escenario a interpretar el tema “Si Te Vas”.

Dicha interacción debutó en redes sociales a través de fotografías y videos que el público aplaudió, asegurando que este gesto habla de su nobleza y aprecio por quienes lo han llevado a la cima del éxito.

Los pequeños, conocidos en redes sociales como “Los Repetidos”, se ganaron el aplauso de la audiencia con su interpretación gracias a su afinación y completo dominio del escenario, cualidades que quedaron inmortalizadas por medio de videos en plataformas como Instagram y Tik Tok.

Además de su presencia en la tarima, Rodrigo y David tuvieron la oportunidad de interactuar con Carlos Rivera en su camerino, momentos antes de iniciar su concierto en Querétaro. Este junte también se guardó con una fotografía que compartieron en sus redes sociales.

De acuerdo con el intérprete de “Te esperaba” y “El Destino”, la idea de compartir este momento especial junto a los niños se dio luego de que llegara a sus oídos el cover del tema “Si Te Vas” que “Los Repetidos” realizaron semanas antes de su presentación.

Sorprendido por su talento y lleno de gratitud por su apoyo, decidió hacerlos partícipes de una de las presentaciones de su gira por la República Mexicana: “Tienen una voz hermosa”, mencionó el famoso antes de presentarlos ante el público que lo acompañó durante la velada.

