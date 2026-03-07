Los restos cercenados de un exconvicto por tráfico de drogas fueron hallados en un estanque de Massachusetts

Las autoridades identificaron partes del cuerpo encontradas en un estanque en Massachusetts a principios de esta semana como pertenecientes a un hombre de 69 años.

Según el Departamento de Policía de Shirley, alrededor de las 17:30 hora local del miércoles 4 de marzo, un grupo de jóvenes que caminaban por la zona del Puente Conmemorativo de los Veteranos Marítimos notó lo que parecía ser una pierna humana en el agua y avisaron a las autoridades, quienes posteriormente encontraron más partes del cuerpo.

“Los chicos salieron corriendo por la calle”, recordó un vecino a WCVB, afiliada de ABC. “Resultó que encontraron una pierna humana”.

El jueves 5 de marzo, la fiscal de distrito de Middlesex, Marian Ryan, y el jefe de policía de Shirley, Samuel Santiago, anunciaron que los restos habían sido identificados como los de un hombre conocido como Degan.

“La investigación preliminar sugiere que los restos del Sr. Degan posiblemente fueron cercenados con un instrumento afilado y, por el momento, se sospecha que se trató de un delito”, declaró la fiscalía en un comunicado.

Las autoridades informaron que Degan, quien fue arrestado en 2018, se declaró culpable de los cargos relacionados con el tráfico y distribución de cocaína en un caso del condado de Suffolk. Tras su liberación, Degan residía en un centro de detención preventiva en Rockland, que según las autoridades era su última dirección conocida.

Según los investigadores, fue visto con vida por última vez el 27 de febrero. “Actualmente, los investigadores no creen que se tratara de un ataque al azar”, declaró la fiscalía del distrito.

En una conferencia de prensa, Ryan indicó que las autoridades no han recuperado el cuerpo completo de Degan y que la búsqueda de otras partes continúa. Aún no se ha determinado la causa de su muerte.

“Por supuesto, nos interesa conocer a cualquier persona que pueda tener información sobre haber visto al Sr. Degan desde el viernes [27 de febrero]”, declaró Ryan. “Y también nos interesa conocer a cualquier persona del público que pueda haber visto algo sospechoso en esa zona del puente o del estanque desde el viernes pasado”.

Sigue leyendo:

– Abogada de Alabama es acusada de querer asesinar a su esposo con fentanilo en su comida.

– Condenado a 42 años de prisión hombre de Colorado que mató a la esposa de un compañero tras ser despedido.