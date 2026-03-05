Condenado a 42 años de prisión hombre de Colorado que mató a la esposa de un compañero tras ser despedido

Un hombre del estado de Colorado pasará más de cuatro décadas en prisión tras ser condenado por asesinar a la esposa de un excompañero de trabajo en un complejo de apartamentos en Denver.

Ernest Cunningham, de 53 años, fue declarado culpable en diciembre de 2025 de asesinato en segundo grado por la muerte de Kelsey Roberts-Gariety, de 23 años.

El crimen

El 29 de junio de 2024, Cunningham acudió al apartamento donde la joven vivía con su esposo, quien había trabajado con él hasta que fue despedido. Según la investigación, el acusado pretendía confrontar a su antiguo colega, pero cuando Roberts-Gariety abrió la puerta, le disparó fatalmente.

De acuerdo con una declaración jurada citada por The Denver Post, el esposo de la víctima dijo a la policía que Cunningham “sabía dónde vivían y tenía problemas con él”. También señaló que el ahora condenado consumía drogas mientras trabajaba y que, tras su despido, comenzó a llamarlo repetidamente y a amenazarlo.

Vecinos del edificio informaron haber escuchado un disparo la tarde del crimen y el sonido de alguien huyendo. Un residente grabó en video a Cunningham cuando abandonaba el lugar en su vehículo, lo que permitió a la policía identificarlo y arrestarlo horas después. Cámaras de vigilancia también captaron su automóvil saliendo del complejo momentos después del tiroteo.

Sentencia y reacción de la familia

Cunningham se encontraba en libertad condicional por una condena previa por robo cuando cometió el homicidio.

El 27 de febrero fue sentenciado a 42 años de prisión. La hermana de la víctima, Kylie Al-Nubu’at, declaró a la afiliada local de NBC KUSA que consideraba que cualquier pena superior a 20 años equivalía “básicamente a cadena perpetua” para el acusado.

“Él le quitó la vida a mi hermana. Nosotros estamos cumpliendo una cadena perpetua de dolor, así que ahora siento que se ha hecho justicia”, expresó.

