Piden parar paradas de tráfico que hacen blanco de latinos y afroamericanos

Cuatro años después de que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) promulgara una política que supuestamente terminaría con el perfil racial en las paradas de tráfico sin motivos justificados por faltas menores o inexistentes, una nueva investigación de la organización Catalyst California muestra que esta práctica continúa.

“Ha sido una lucha larga, dado que el sur de California es la capital mundial de los carros en el mundo, donde las paradas de tráfico son hechas de una manera anticonstitucional”, dijo el presidente del Concejo de Los Ángeles, Marqueece Harris-Dawson.

Recordó que hace poco menos de seis años, pusieron una moción para comenzar un proceso legislativo que pusiera fin a las paradas de tráfico sin motivos justificados por parte del personal del Departamento de Policía.

“Al analizar los datos encontramos que un número abrumador de las paradas son efectuadas a conductores de color sin una razón para detenerlos. Te detienen por cruzar una línea doble amarilla o un luz trasera rota, o una violación vehicular que no representa un riesgo a la seguridad pública pero les da a los oficiales la oportunidad de hacer una búsqueda al auto y mirar si hay algo mal”.

Indicó que en muchos casos, encuentran algo, pero en la mayoría, no.

“Para muchas familias cuando su joven hijo deja su casa, saben que lo más peligroso que les puede pasar es que los pare un policía, por algo que no tiene nada que ver con la seguridad del público y que puede escalar a una confrontación”.

Señaló que esas paradas de tráfico por violaciones menores o ninguna, socava la confianza pública en la policía.

“Así que necesitamos parar eso aquí en la ciudad de Los Ángeles, y se ha formado un movimiento que hemos llamado “Parar las paradas”.

Indicó que la ciudad ha patrocinado varios estudios que han concluido, y ahora estarán frente al Concejo, el cual necesita actuar rápidamente.

Principales hallazgos del estudio: Stop the Stops: Ending Racially Biased and Ineffective LAPD Traffic Stops

Mucho tiempo después de la adopción de la política del LAPD, las personas afroamericanas y latinas siguen estando sobrerrepresentadas en las paradas de tráfico menores: los afroamericanos representaron el 31% de dichas paradas en 2025, a pesar de que son solo el 8% de la población de la ciudad, y las personas latinas comprendieron el 58% de las paradas, pero son solo el 47% de la población de la ciudad.

Las personas latinas tienen hasta cuatro veces más probabilidades de ser sometidas a estas búsquedas de “consentimiento”, y las personas afroamericanas hasta tres veces más probabilidades.

La nueva investigación también cuestiona la eficacia de los registros posteriores a controles de tráfico con pretexto: desde 2022, los registros con consentimiento no han encontrado contrabando entre el 91% y el 97%, según el trimestre. Además, las personas de color suelen tener menos probabilidades de portar contrabando que las personas blancas.

Incluso en las búsquedas de personas en libertad condicional o bajo palabra, donde los oficiales tienen menos discreción, no logran encontrar contrabando entre el 91 y el 96 por ciento de las veces.

Puro pretexto

Brian Joyner, organizador de la organización SCOPE compartió una experiencia problemática que vivió y que destaca la urgente necesidad de reorganizar como el Departamento de Policía de Los Ángeles conduce las paradas de tráfico, en especial con relación al perfil racial.

“En mayo de 2024, estaba manejando con mis hijos para celebrar el cumpleaños del mayor. Cuando íbamos al sur por la calle Western, un vehículo del LAPD nos echó las luces, y momentáneamente no pude ver.

“Después de dar una vuelta en U, me siguieron por una milla, antes de obligarme a parar, citando un asunto inexistente con la luz de mis placas traseras”.

Dijo que lo que siguió ningún padre debía tener que vivir con sus hijos de 14 y 13 años.

“Me detuvieron a mano armada. Los oficiales me reclamaron que mi vehículo olía a marihuana; y nos sacaron del auto. Cumplí con la orden pero estaba furioso y con miedo por mis hijos”.

Dijo que sentado en el borde de la acera con sus hijos al lado, se sintió impotente de una manera que ningún padre debía experimentar.

“Después de 45 minutos de registrar mi auto, y no encontrar nada, los oficiales dejaron mis pertenencias desparramados por la acera, sin darme una multa, explicación, y solo vergüenza y humillación”.

Indicó que esa fue la primera introducción de sus hijos con la policía, y le duele pensar que esto es solo el comienzo de las experiencias que tendrán que padecer como jóvenes afroamericanos que viven en Los Ángeles.

“Incidentes como este ocurren con demasiada frecuencia y perpetúan un ciclo de desconfianza entre las fuerzas del orden y las comunidades de color, las paradas de tráfico no deberían ser una herramienta para la discriminación racial”.

La Coalición PUSH LA, es una coalición intersectorial de organizaciones de base, de defensa y religiosas/interreligiosas, lleva mucho tiempo abogando por el fin de las detenciones de tráfico con pretexto y la discriminación racial que las acompaña.

Se formó después de que análisis de datos en 2019 revelaran que la policía de Los Ángeles detiene y arresta a personas negras a una tasa cinco veces superior a la de la población de la ciudad.

“Estos datos muestran que, incluso después de que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) promulgara una medida que supuestamente reduciría las disparidades, esta práctica ineficaz y sesgada continuó a buen ritmo”, declaró Chauncee Smith, directora asociada de Reimagine Justice and Safety en Catalyst California.

“Nuestras comunidades son más seguras sin controles de tráfico sin justificación”.