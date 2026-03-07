¿Qué hacer si vas a dejar tu carro parado mucho tiempo?

Hay algo que muchos conductores descubren demasiado tarde: un carro también se deteriora cuando no se usa. Pensamos que dejarlo quieto equivale a conservarlo, pero la realidad es bastante distinta.

La falta de movimiento afecta piezas mecánicas, sistemas eléctricos e incluso elementos que parecen no tener relación directa con el funcionamiento.

Vacaciones largas, trabajo remoto, viajes prolongados o simplemente cambios en la rutina pueden hacer que el vehículo pase semanas —o meses— sin salir del garaje. Y cuando llega el momento de volver a encenderlo, aparecen sorpresas poco agradables: batería muerta, llantas deformadas o ruidos inesperados.

La buena noticia es que evitar esos problemas no requiere conocimientos mecánicos avanzados. Solo hace falta preparar el auto correctamente antes de dejarlo detenido.

La batería: el primer enemigo del reposo

Si existe un componente que sufre silenciosamente cuando el carro está parado, ese es la batería. Aunque el vehículo esté apagado, varios sistemas siguen consumiendo energía de forma mínima.

Para evitar que se descargue por completo, lo más recomendable es desconectar el cable del polo negativo. Esto reduce el consumo eléctrico residual y ayuda a conservar la carga.

Cuando el periodo sin uso será largo, una opción aún mejor es retirar la batería y almacenarla en un lugar fresco y seco. Revisarla cada 30 días o utilizar un mantenedor de carga puede marcar la diferencia entre arrancar normalmente o necesitar asistencia.

Neumáticos que no ruedan también se dañan

Las llantas están diseñadas para trabajar en movimiento. Cuando permanecen soportando el peso del vehículo durante mucho tiempo, pueden deformarse y generar vibraciones al volver a circular.

Antes de guardar el auto, ajusta la presión según las recomendaciones del fabricante. Si sabes que estará detenido varios meses, lo ideal es elevar el vehículo con soportes para liberar carga sobre los neumáticos.

Otra solución sencilla consiste en mover el carro unos centímetros cada dos semanas para cambiar el punto de apoyo y evitar los llamados “puntos planos”.

Combustible y líquidos: detalles que muchos olvidan

Un error común es dejar el tanque casi vacío. El combustible se degrada con el tiempo y la presencia de aire dentro del depósito favorece la oxidación interna.

Lo mejor es llenar el tanque antes de dejar el vehículo parado y añadir un estabilizador de combustible si el periodo supera un mes. Esto ayuda a mantener el sistema limpio y facilita el arranque posterior.

También conviene revisar aceite, líquido de frenos y refrigerante. Un aceite en buen estado protege las partes internas del motor frente a la corrosión mientras permanece inactivo.

Arrancar el motor cada dos o tres semanas durante algunos minutos permite que los fluidos circulen correctamente, siempre en un espacio bien ventilado.

Limpieza y protección: más importante de lo que parece

Guardar el auto sucio puede acelerar el desgaste. Restos de polvo, humedad o contaminantes adheridos a la carrocería terminan afectando pintura y componentes metálicos.

Un lavado completo antes de almacenarlo, junto con una capa de cera protectora, crea una barrera contra la humedad. En el interior, aspirar alfombras y colocar absorbedores evita malos olores o aparición de moho.

Si cuentas con una funda, asegúrate de que sea transpirable para impedir la acumulación de humedad.

Evita errores comunes al estacionarlo

Dejar activado el freno de mano durante meses puede provocar que las pastillas se adhieran a discos o tambores. En su lugar, utiliza calzos para mantener el vehículo inmóvil.

También es recomendable levantar ligeramente los limpiaparabrisas o protegerlos para evitar que se peguen al vidrio con el paso del tiempo.

El lugar donde lo guardas sí importa

El entorno influye más de lo que muchos creen. Un espacio cubierto, seco y ventilado siempre será la mejor opción. La humedad constante favorece la corrosión y puede afectar las conexiones eléctricas.

Si no tienes garaje, busca sombra y utiliza una cubierta adecuada. Y si alguien puede revisar el vehículo ocasionalmente, mejor aún.

