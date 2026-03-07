Viuda del republicano John McCain le agradece al gobierno por haberla sacado del Medio Oriente

Cindy McCain, viuda del exsenador republicano John McCain, forma parte de miles de estadounidenses que en los últimos días han logrado abandonar Medio Oriente gracias a una estrategia de apoyo implementada por Washington al contratar vuelos chárter.

Desde la semana pasada, cuando el presidente Donald Trump le ordenó al ejército estadounidense bombardear varias zonas de Irán, en la mayor parte del Medio Oriente se cerró el espacio aéreo y todos los vuelos comerciales fueron cancelados hasta nuevo aviso.

Dicha situación tomó por sorpresa a miles de estadounidenses que se quedaron varados en espera de alguna alternativa para regresar a casa o bien para trasladarse a naciones ajenas al conflicto bélico.

Ante dicha situación, Marco Rubio, secretario de Estado, les pidió a sus compatriotas afectados establecer contacto con las embajadas o consulados de los países donde residían temporalmente y asumió el compromiso de ofrecerles una vía de salida a la brevedad.

“El gobierno estadounidense pretende contratar aeronaves privadas de gran capacidad para repatriar a las personas que proporcionen la mayor cantidad de información de los lugares donde se encuentran resguardados.

Hemos identificado y seguimos identificando vuelos chárter, opciones de vuelos militares y la ampliación de las opciones de vuelos comerciales, lo que significa trabajar con las aerolíneas para enviar aviones más grandes con más asientos, y una combinación de estas tres opciones”, señaló en una conferencia de prensa ofrecida en Washington.

Recientemente, Cindy McCain renunció como directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. (Crédito: Omar Sanadiki / AP)

Fue así como menos de 24 horas después, varios vuelos repletos de estadounidenses comenzaron a despegar desde distintos países del Medio Oriente y en uno de ellos viajaba Cindy McCain.

A consecuencia de un derrame cerebral que sufrió en octubre pasado, la mujer de 71 años presentó hace unas semanas su renuncia como directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

Desde entonces, McCain permanecía en Dubái, sin imaginar lo complejo que le resultaría salir de dicho país después de que se produjeron varios ataques con drones iranís afectando algunos sus inmuebles.

Por fortuna, la esposa del exsenador republicano fallecido en 2018 obtuvo apoyo del gobierno estadounidenses y a través de un vuelo chárter logró alejarse de Medio Oriente, acción que agradeció a través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

“Quiero agradecer a todos los que ayudaron a mi partido y a mí a salir de Dubái. Estoy inmensamente agradecido, gracias”, escribió.

De acuerdo con el Departamento de Estado más de 28,000 estadounidenses han regresado a Estados Unidos en condiciones óptimas.

