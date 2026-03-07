Zaguinho exige a la directiva del América que le “callen el hocico” con resultados

Luis Roberto Alvés “Zaguinho”, ícono del América criticó el momento que atraviesan los azulcremas y como respuesta, el presidente deportivo de las Águilas, Santiago Baños, rechazó los cuestionamientos del exjugador, por lo que el exjugador exigió que le “callen el hocico” con resultados.

El actual comentarista de la cadena de televisión TV Azteca cuestionó la falta de compromiso de los jugadores del actual plantel de las Águilas e inclusive insinuó que existían problemas internos entre el bloque de jugadores brasileños con los mexicanos.

"Que me callen el hocico…" La picante respuesta de Zague a Santiago Baños que todo América aplaudió https://t.co/Bx0wNfDuCn — Águilas Monumental (@AguilasMonu) March 7, 2026

Santiago Baños, dirigente americanista, no tardó en responder a los cuestionamientos de la exfigura de las Águilas y dijo no estar de acuerdo con esas apreciaciones, provocando mayor malestar en Luis Roberto Alvés, que durante la transmisión del juego entre Mazatlán contra León del pasado viernes, en el inicio de la fecha 10 del torneo Clausura 2026, ratificó sus críticas y retó a los americanistas a que le refuten con resultados acordes a la categoría de la oncena de las Águilas.

“Nada más que lo demuestren en el terreno de juego y que me callen, no tengo ningún problema. “A mí no me van a engañar, en el terreno de juego se habla… que me callen el hocico”, expuso el llamado Zaguinho en tono enérgico.

Zaguinho al mismo tiempo recordó que no siempre ha criticado al equipo. “Como se felicitó y se reconoció el gran trabajo de la directiva, cuerpo técnico, futbolistas en el tricampeonato, ahorita no me voy a envolver en la bandera del América y voy a decir que está de maravilla”, destacó.

América tendrá la oportunidad de revertir su mal momento ese sábado por la noche en el estadio La Corregidora de Querétaro al visitar al débil Gallos Blancos, que se encuentra con más problemas por los malos resultados en el actual campeonato.

El histórico goleador de las Águilas, Zague, lanzó una crítica al América actual. 🗣️😠 pic.twitter.com/2LUSqXy0aU — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 19, 2025

No es la primera ocasión que el histórico exjugador del América critica el rendimiento de los americanistas como corresponde a sus números bajo el uniforme de este controvertido equipo y en donde el actual analista de TV Azteca se ubica como el mejor goleador en toda la historia del América con 188 anotaciones, con mucha ventaja sobre su más cercano perseguidor, como lo es Cuauhtémoc Blanco con 153 goles.

Seguir leyendo:

– Santiago Baños descarta crisis en el América y confirma su continuidad en las Águilas.

– “Zague” pide compromiso de los futbolistas mexicanos en el Mundial 2026

– Zaguinho culpó al chileno Lichnovsky y al técnico Jardine por la eliminación del América





