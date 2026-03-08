Al menos dos muertos tras accidente de avioneta cerca de Gulf Shores, Alabama

Al menos dos personas murieron después de que una avioneta se estrellara cerca de Gulf Shores, en el estado de Alabama, la noche del sábado.

Las autoridades informaron que la aeronave privada se dirigía al aeropuerto de Gulf Shores cuando se precipitó alrededor de las 6:50 p. m. (hora local) cerca de Bon Secour Bay, según reportó el medio local WKRG.

Amplio operativo de emergencia

Tras el accidente, varias agencias iniciaron de inmediato una operación coordinada de búsqueda y rescate por aire, tierra y agua.

“El área de Sailboat Bay y Plash Island está siendo escenario de un gran esfuerzo de respuesta a emergencias tras un accidente aéreo en Bon Secour Bay”, informó el Gulf Shores Police Department en un comunicado publicado en redes sociales.

Unidades marinas y equipos de buceo fueron desplegados en la zona junto con otros socorristas.

Entre las agencias que respondieron se encuentran las ciudades de Orange Beach y Gulf Shores, el equipo de Daphne Search and Rescue, American Medical Response y la United States Coast Guard, además de otros organismos de apoyo.

Aeronave involucrada

Las autoridades aún no han confirmado cuántas personas viajaban a bordo del avión al momento del accidente.

Sin embargo, se cree que la aeronave era un Beechcraft A36 Bonanza, un avión monomotor de alto rendimiento con capacidad para seis personas, producido entre 1970 y 2005.

Este modelo es conocido por su velocidad y comodidad y actualmente puede encontrarse en el mercado por precios que oscilan entre aproximadamente $199,000 y $719,000 dólares, según listados de venta de aeronaves.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente mientras se intenta determinar cuántas personas iban a bordo y qué provocó la caída del avión.

De acuerdo con datos de Aviation Safety Network, en lo que va de 2026 se han registrado al menos 186 muertes en incidentes de aviación en todo el mundo.

