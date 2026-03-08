Dallas: el tiempo para hoy domingo 8 de marzo

Este domingo 8 de marzo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 73 grados Fahrenheit (23ºC). La probabilidad de lluvia será del 25% y se prevén nubes y claros. Además, la previsión pronostica ráfagas de viento que podrán llegar a 4.35 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 59 grados Fahrenheit (15ºC), con una probabilidad de precipitación del 65%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 5.59 millas por hora.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 13274 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:47 h y el crepúsculo será a las 19:30 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que tendremos cielos cubiertos con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 68 y los 84 grados Fahrenheit (20 y 29 grados Celsius). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 55% por la mañana, 9% por la tarde y 55% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Junto a esto, el mes más húmedo para Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

