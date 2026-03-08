Hispano sentenciado por amenazar de muerte a jueza de Orange

Un hispano fue sentenciado a más de siete años de prisión por amenazar de muerte a una jueza del condado de Orange que presidió un caso de custodia infantil que involucró a su hijo menor.

Byrom Zúñiga Sánchez, de 34 años y ex residente de Laguna Niguel, fue declarado culpable por un juzgado en diciembre de 2025, informó la Fiscalía de los Estados Unidos en un comunicado de prensa.

Según los fiscales, entre mayo y julio de 2023, Zúñiga Sánchez envió por correo electrónico amenazas de muerte a la jueza y amenazó con matar o dañar a otras personas, incluidos otros empleados del juzgado, abogados y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Ante el tribunal, la fiscal federal adjunta Diane B. Roldán dijo que un video que el hispano publicó en las redes sociales lo mostraba pensando en formas violentas y grotescas para matar a la jueza.

“Quería que ella tuviera miedo. También la amenazó por escrito”, declaró Roldán durante la audiencia ante el tribunal.

En uno de los correos electrónicos que envió en julio de 2023, Zúñiga Sánchez fue directo con la amenaza de muerte contra la jueza.

“Estoy más comprometido con asesinarte que con estar presente como padre. Ya estás muerta. El resto de mi vida estará dedicado a asesinar jueces, abogados y a todo el personal de turno de una comisaría”, escribió el sentenciado en el correo electrónico.

Zúñiga Sánchez, quien se representó a sí mismo en el juicio, aseguró que se encontraba en México cuando envió las amenazas en los correos electrónicos.

La exnovia de Zúñiga Sánchez dio su testimonio ante el Tribunal. La mujer dijo que el hombre solía abusar de ella, con amenazas de muerte.

“Me menospreció como persona. Su misión es castigar a quienes cree que le hicieron daño, amenazó mi vida y la de mi familia en múltiples ocasiones“, informó el periódico “Orange County Register”.

La expareja del acusado también declaró al tribunal que sufría de ansiedad severa y ataques de pánico por los constantes abusos y que principalmente sentía temor por su hijo.

Zúñiga Sánchez fue arrestado en San Diego en febrero de 2024 cuando intentó ingresar a Estados Unidos.

Después de un juicio de tres días, en diciembre de 2025 el hispano fue declarado culpable de dos cargos de amenazas por comunicación interestatal y extranjera.

Zúñiga Sánchez fue sentenciado el 5 de marzo de 2026 a purgar una condena de 87 meses en una prisión federal y se le ordenó el pago de $22,790 dólares en restitución.

De acuerdo con los informes, después de que se dictó la sentencia, ocurrió un breve enfrentamiento en el pasillo exterior de la sala del tribunal cuando los partidarios del hispano tuvieron un altercado con la madre de su hijo y con las personas que la apoyaban.

“La aterradora aceptación de (Zúñiga Sánchez) de cometer sus delitos, su deleite ante el dolor de otros y su total falta de remordimiento aumentan la ya sustancial necesidad de disuasión específica“, dijeron los fiscales en un memorando de sentencia.

