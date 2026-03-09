Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de marzo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES
09 de marzo de 2026
Aries, este lunes 9 de marzo arranca con movimientos astrológicos que te traen con la cabeza dando vueltas, pensando más de lo normal y analizando ciertas situaciones que habías estado dejando pasar. No es casualidad que andes tan reflexivo, porque el universo quiere que abras los ojos y entiendas varias cosas que ya venían avisándose desde hace días.
Si tienes pareja, aprovecha este movimiento energético porque las cosas pueden ponerse interesantes. Hay posibilidad de que el ambiente se caliente bonito hacia finales de semana, pero tampoco creas que todo cae del cielo. Si esa persona ha estado distante o medio fría contigo, haz memoria y pregúntate qué tanto has puesto tú de tu parte. A veces uno cree que con pagar la salida o traer regalitos ya cumplió, pero déjame decirte algo muy claro: el tiempo y la atención valen más que cualquier cosa material. Si quieres que el amor florezca, primero riega la plantita.
Ahora sí que, como dicen las abuelas, ves la tempestad y ni así te hincas. Si ya notaste que los pantalones empiezan a apretar más de la cuenta, bájale a las harinas, a los tacos nocturnos y a esas cenitas que según tú “no cuentan”. Tu cuerpo está dando avisos y si no haces caso ahora, luego te va a costar el doble recuperar la forma. No se trata de matarte de hambre, pero sí de ser más consciente de lo que comes.
En cuestiones de amistades, abre bien los ojos. Hay gente que aparece cuando le conviene y desaparece cuando más los necesitas. Esas amistades que vienen y van como si fueran visitas de doctor no son tan confiables como parecen. Aprende a observar más y a hablar menos. A veces contar de más tus planes solo alimenta la envidia de quienes no soportan verte avanzar.
También pon atención a tu imagen y a la forma en que te comportas frente a ciertas personas. Podrías decepcionar a alguien que te tiene en muy alta estima si actúas de manera impulsiva o poco considerada. Recuerda que el respeto se construye todos los días.
Un chisme que llegó a tus oídos hace tiempo y que tú no querías creer comenzará a mostrar señales de que sí tenía algo de verdad. La vida solita te va a poner las pruebas enfrente para que abras los ojos y entiendas quién es quién. No te enojes con quien te avisó, mejor agradece que ahora sabes a qué atenerte.
Se aproximan cambios en varios aspectos de tu vida, Aries. Algunos serán buenos, otros te pondrán a prueba, pero todos te servirán para crecer. Eso sí, cuidado con las tentaciones que aparecerán en el camino. Podrías meterte en situaciones complicadas si te dejas llevar por impulsos del momento.
Consejo de esta vieja sabia: piensa dos veces antes de actuar, escucha tu intuición y no te confíes de todo el mundo. A veces la verdadera protección viene de saber guardar silencio y caminar con discreción. Tu momento sigue llegando, pero debes aprender a moverte con inteligencia.
TAURO
09 de marzo de 2026
Tauro, este lunes 9 de marzo comienza con movimientos que te harán abrir los ojos en varias situaciones que venías ignorando. A veces te haces el fuerte o la fuerte, pero en el fondo sabes que hay cosas que ya no cuadran como antes. La vida no te está castigando, simplemente te está enseñando a ser más selectivo con la gente que dejas entrar a tu mundo.
Primero que nada, bájale dos rayitas a eso de contar todo lo que te pasa. Tienes una maña muy peligrosa y es que apenas conoces a alguien y ya le estás soltando hasta los secretos que ni tu almohada debería saber. Luego no te sorprendas cuando tus historias anden rodando por media colonia. No toda la gente que sonríe es tu amiga, y en estos días lo vas a comprobar con una situación que te hará entender por qué es mejor hablar menos y observar más.
Se avecinan cambios en tu manera de tratar a ciertas personas. Y déjame decirte algo: ya era hora. Durante mucho tiempo has tolerado actitudes que no merecías, pero poco a poco te vas a quitar esa venda de los ojos. Vas a empezar a ver quién realmente te aprecia y quién solo se acercaba por conveniencia. Cuando eso pase, no tengas miedo de poner distancia. A veces la paz llega cuando uno aprende a cerrar ciertas puertas.
También hay amistades a tu alrededor que traen una energía muy pesada. Son esas personas que viven de malas, que se quejan de todo y que ni ellas mismas se aguantan. Mucho cuidado con eso, porque tú eres como esponja y terminas absorbiendo lo que otros cargan. Si te juntas demasiado con gente negativa, al final del día podrías sentirte agotado o hasta medio deprimido sin entender por qué. Rodéate de personas que sumen, no de las que solo drenan tu energía.
En cuestiones de movimiento y aventuras, vienen viajes o salidas que te ayudarán a despejar la mente. Incluso se marca la posibilidad de reencontrarte con un amor del pasado. Ese encuentro podría despertar sentimientos que pensabas que ya estaban enterrados. No te asustes si la nostalgia aparece; a todos nos pasa cuando recordamos ciertas etapas de la vida.
También recibirás una noticia inesperada que te pondrá de muy buen humor. Algo que no esperabas podría resolverse a tu favor y te dará la sensación de que las cosas comienzan a acomodarse poco a poco. El universo sabe cuándo premiar la paciencia.
En el terreno del amor, Tauro, el corazón se mueve. Un nuevo interés podría aparecer en tu vida y lo curioso es que llegará a través de una amistad o de un círculo cercano. Esa persona despertará en ti emociones que pensabas que ya no sentías. Si estás soltero o soltera, mantén los ojos abiertos porque podrías sorprenderte.
Si ya tienes pareja, aquí viene el consejo de esta vieja que ya vio muchas historias de amor caer por lo mismo: aprende a confiar. Una relación donde siempre hay dudas, celos o sospechas termina desgastándose. Si no hay respeto ni seguridad entre ustedes, no vale la pena seguir perdiendo tiempo.
Recuerda algo muy importante, Tauro: el amor no se sostiene solo con palabras bonitas. Se construye con respeto, paciencia y ganas de caminar juntos. Y si alguien no está dispuesto a darte eso, entonces no merece quedarse ocupando un lugar en tu vida.
GÉMINIS
09 de marzo de 2026
Géminis, este lunes 9 de marzo comienza con movimientos que te van a traer medio inquieto, pensando en todo y en nada al mismo tiempo, porque si algo tienes tú es esa cabeza que nunca descansa. Pero ojo, porque esta semana no será cualquier semana; vendrán situaciones que te pondrán a prueba, sobre todo en el amor y en el trabajo.
Si tienes pareja y todo iba marchando bonito, no te me confíes demasiado. El ambiente se puede poner medio tenso por celos o malos entendidos que surgirán casi de la nada. Tú tienes una maña que a veces ni cuenta te das: te gusta picarle el buche a tu pareja, hacer comentarios medio incómodos o bromas que no siempre caen bien. Luego te sorprendes cuando la otra persona reacciona y terminan discutiendo por cosas que ni siquiera pasaron. Si no quieres problemas, mide un poco tus palabras y aprende a escuchar antes de sacar conclusiones.
Y hablando claro, si desconfías tanto de la persona que tienes al lado, entonces pregúntate qué haces ahí. Una relación donde todo el tiempo hay sospechas y reclamos termina desgastando hasta el amor más fuerte. No hagas tormentas en un vaso de agua solo porque tu imaginación se adelantó a la realidad.
En cuestiones laborales, se marca una oportunidad que podría mover tu mundo. Podría aparecer una propuesta de cambio, un nuevo proyecto o una opción para mejorar tus ingresos. Eso sí, no esperes que la decisión sea fácil. Vas a sentir cierta tensión porque no sabrás si quedarte donde estás o aventarte a lo nuevo. Aquí la Nana te dice algo muy sencillo: agarra el toro por los cuernos y escucha lo que te diga tu corazón. A veces las oportunidades no regresan dos veces.
Tu forma de ser también jugará un papel importante estos días. Eres directo, intenso y cuando algo no te gusta lo dices sin rodeos. Eso a muchas personas les incomoda, sobre todo a quienes viven de apariencias. Pero tampoco te me limites por quedar bien con todo el mundo. Los envidiosos siempre van a encontrar algo que criticar, así que mejor sigue siendo auténtico.
Eso sí, aprende a bajar un poquito la intensidad cuando sea necesario. No todo merece una reacción explosiva ni todas las batallas valen la pena.
Prepárate porque se viene mucho trabajo. Habrá días en que sentirás que todo se junta: pendientes, responsabilidades, preocupaciones y uno que otro problema que tendrás que resolver. Vas a terminar cansado, eso sí, pero también se marca dinero extra que llegará como resultado de ese esfuerzo. Así que no te quejes tanto del jale, porque la recompensa viene incluida.
En el terreno emocional, ya es momento de dejar de llorarle a quien se fue y decidió no quedarse. El pasado no va a cambiar por más vueltas que le des. Si alguien no quiso caminar contigo, fue porque su lugar no estaba en tu historia.
Consejo de esta vieja que ya vio muchas novelas en la vida: enfócate en lo que viene, trabaja en lo tuyo y deja que el amor llegue cuando tenga que llegar. A veces lo mejor que puede hacer uno es cerrar una puerta para que la vida tenga espacio de abrir otra mucho mejor.
CÁNCER
09 de marzo de 2026
Cáncer, este lunes 9 de marzo trae movimientos que tocarán directamente tu parte emocional, y tú sabes bien que cuando tu corazón se mueve, todo tu mundo también se sacude. Eres un signo muy sensible, aunque a veces quieras aparentar que todo te resbala. Pero la realidad es que lo que pasa a tu alrededor sí te afecta, y mucho.
Tu estabilidad emocional en estos días dependerá más de tu actitud que de las circunstancias. Hay situaciones que no podrás controlar, pero sí puedes decidir cómo reaccionar ante ellas. Si te dejas caer en la tristeza o en el drama, vas a sentir que todo se complica. En cambio, si decides levantarte con ganas de salir adelante, verás cómo poco a poco las cosas comienzan a acomodarse.
En el terreno del amor se marcan movimientos interesantes. Si estás soltero o soltera, el universo podría poner en tu camino a una persona que despertará tu interés. No será algo que llegue de golpe, más bien se dará poco a poco, como esas historias que empiezan con una simple conversación y terminan convirtiéndose en algo mucho más profundo. Eso sí, tendrás que abrir el corazón y dejar atrás ciertos miedos que vienes arrastrando desde relaciones pasadas.
Porque seamos sinceros, Cáncer: muchas veces quieres aconsejar a todo el mundo sobre amor, relaciones y decisiones de vida, pero cuando se trata de tu propia historia, te cuesta muchísimo aplicar esos mismos consejos. Eres muy bueno opinando de la vida de los demás, pero cuando alguien intenta decirte algo sobre la tuya, te pones a la defensiva como si te estuvieran atacando. Hay que aprender a escuchar también, porque a veces una crítica bien intencionada puede ayudarte a ver lo que tú no estás viendo.
Pon mucha atención a tus sueños en estos días. Podrías tener revelaciones o mensajes que te dejarán pensando. Tu intuición estará más fuerte de lo normal, y eso es una herramienta poderosa si sabes usarla. No ignores esas señales que aparecen cuando menos lo esperas.
También se marca la posibilidad de un viaje o una salida que te ayudará a despejar la mente. A veces cambiar de ambiente es justo lo que necesitas para ver las cosas con más claridad. En el trabajo podrían presentarse movimientos o cambios que, aunque al principio te causen incertidumbre, terminarán beneficiándote.
La suerte también estará rondando en juegos de azar o situaciones inesperadas donde el dinero puede aparecer de forma curiosa. No se trata de apostar todo lo que tienes, pero sí de mantenerte atento a las oportunidades.
La vida también te dará la oportunidad de conocer nuevas personas. Entre esas conexiones podría aparecer alguien que logre tocar tu corazón de una manera diferente. Esa persona podría ayudarte a sanar heridas que todavía cargas sin darte cuenta.
Sin embargo, una situación del pasado podría volver a aparecer y remover emociones que creías superadas. No te asustes si eso sucede. A veces el pasado regresa solo para recordarnos lo mucho que hemos crecido.
Consejo de esta vieja que ya vio pasar muchas historias: es momento de iniciar de nuevo, de soltar lo que pesa y de demostrarle al mundo —pero sobre todo a ti mismo— de qué estás hecho. Cuando decides avanzar sin miedo, el universo siempre encuentra la manera de abrirte caminos que ni siquiera imaginabas.
LEO
09 de marzo de 2026
Leo, este lunes 9 de marzo trae movimientos en el terreno del amor que podrían dejarte más confundido que nunca. Tu corazón anda inquieto y eso no es casualidad. Las energías del momento están revolviendo tus sentimientos y podrías encontrarte en una situación bastante peculiar.
Existe la posibilidad de que empieces a sentir cosas por dos personas al mismo tiempo. Sí, así como lo oyes. Podrías verte dividido entre alguien que ya forma parte de tu vida y otra persona que comienza a despertar emociones nuevas. Y ahí es donde empieza el verdadero problema, porque cuando uno se queda pensando demasiado y no toma decisiones, termina como dice el dicho: como el perro de las dos tortas, sin quedarse con ninguna.
No se trata de actuar con prisa, pero tampoco de jugar con los sentimientos de nadie. Si algo te está moviendo el corazón, analiza bien qué es lo que realmente quieres. No confundas emoción pasajera con amor verdadero, porque luego vienen las consecuencias y esas sí que pesan.
También se marca la posibilidad de un cambio de residencia o de ambiente. Tal vez no sea algo inmediato, pero sí comenzarás a pensar en modificar tu espacio o tu entorno. A veces cambiar de lugar ayuda a ordenar también lo que traemos en la cabeza.
En estos días aparecerá una nueva amistad que te hará abrir los ojos en varios aspectos. Esa persona llegará con una forma de ver la vida que te hará cuestionarte ciertas decisiones que habías tomado. No siempre las lecciones vienen de la gente que conocemos de toda la vida; a veces alguien que llega de repente puede enseñarnos más de lo que imaginamos.
Hay algo que debes recordar muy bien, Leo: la gente no te da de comer. No vivas pendiente de lo que otros piensan o de las migajas que algunos quieran ofrecerte. Ya estás bastante grande para andar aceptando lo que no te mereces. Tu valor no depende de la opinión de nadie.
También podrías sentir la necesidad de disculparte con una amistad. Quizá en el pasado dijiste algo que no debías o actuaste de una manera que terminó lastimando a alguien importante para ti. Si el arrepentimiento ya llegó a tu corazón, no te quedes con las ganas. A veces pedir perdón no cambia el pasado, pero sí libera el alma.
Se aproxima un evento social donde podrías reencontrarte con personas que no veías desde hace tiempo. En medio de ese ambiente también podría surgir una situación inesperada con una amistad que de pronto se vuelve algo más cercano. Podría darse un momento de mucha química, de esos que terminan en una noche apasionada.
Pero aquí viene la advertencia de esta vieja que ya vio muchas historias terminar mal: cuidado con mezclar amistad y pasión sin pensar en lo que viene después. Podrías terminar encariñándote más de la cuenta y descubrir que la otra persona no siente lo mismo.
Consejo de la Nana: disfruta lo que la vida te pone enfrente, pero no pierdas la cabeza por emociones momentáneas. A veces el corazón se deja llevar por el momento, pero la inteligencia es la que evita que uno termine llorando después. Aprende a escuchar ambas.
VIRGO
09 de marzo de 2026
Virgo, este lunes 9 de marzo llega con una energía muy clara para ti: es momento de aprender de los errores y enfocarte en lo que realmente vale la pena. Has pasado por situaciones que te dejaron lecciones importantes, aunque en su momento no las quisieras aceptar. Pero la vida no se equivoca cuando te pone ciertas pruebas. Cada experiencia que viviste tenía el propósito de enseñarte algo, y ahora toca aplicar lo aprendido.
Eso sí, deja de hacer caso a chismes de vecindad. Siempre hay gente que vive más pendiente de la vida ajena que de la propia. Si empiezas a prestarle atención a cada comentario que escuchas, vas a terminar desgastándote en cosas que ni siquiera te corresponden. No permitas que personas con malas intenciones entren a tu vida solo para desestabilizarte.
Curiosamente, una expareja podría aparecer de forma simbólica en tus sueños. No significa necesariamente que esa persona vaya a regresar a tu vida, pero sí refleja que hay recuerdos o emociones que todavía no has terminado de procesar. No te asustes si eso pasa; a veces el subconsciente solo está acomodando cosas que quedaron pendientes.
Si actualmente tienes pareja, cuida mucho tu carácter. Tienes una tendencia a traer discusiones del pasado como si hubieran ocurrido ayer. Y eso, Virgo, termina cansando a cualquiera. Si decidiste seguir adelante con alguien, también debes aprender a dejar atrás los errores que ya fueron perdonados.
Recuerda algo muy importante: la vida solo se vive una vez. No viniste a este mundo a vivir limitado por miedo, por culpa o por lo que otros esperan de ti. Aprende a darte permiso de disfrutar, de reír, de probar cosas nuevas. En estos días también tendrás una especie de intuición muy fuerte. Con solo ver a una persona podrás sentir si sus intenciones son buenas o no. Es como si se activara en ti un radar especial para detectar mentiras, hipocresía o malas vibras. Aprovecha esa habilidad porque te ayudará a mantener lejos a quienes no suman nada positivo a tu vida.
De hecho, podrías encontrarte en una situación donde alguien que antes hablaba mal de ti termine quedando en evidencia. No tendrás que hacer demasiado; la verdad suele salir sola cuando menos se espera. Si alguien en el pasado decidió alejarse de ti o mandarte por otro camino, tómalo como una oportunidad para comenzar de nuevo. No todo lo que termina es una pérdida; muchas veces es simplemente el cierre necesario para que algo mejor pueda comenzar.
También será importante que te acerques más a tu familia. Hay ciertos malentendidos que podrían resolverse con una simple conversación. No dejes que pequeños desacuerdos se conviertan en problemas más grandes por falta de comunicación. Consejo de la Nana: mantén los pies en la tierra, escucha tu intuición y aprende a soltar lo que no suma. Cuando haces espacio en tu vida, el universo siempre encuentra la manera de llenarlo con cosas mucho mejores.
LIBRA
09 de marzo de 2026
Libra, este lunes 9 de marzo trae una energía muy clara para ti: deja de vivir mirando el retrovisor de la vida. El pasado ya hizo lo que tenía que hacer, ahora lo que importa es el presente y lo que eres capaz de construir a partir de hoy.
Muchas veces te quedas atorado pensando en lo que pudo haber sido, en las decisiones que tomaste o en las oportunidades que dejaste pasar. Pero déjame decirte algo con toda claridad: mientras sigas mirando hacia atrás, el futuro no va a tener espacio para entrar. Es momento de enfocarte en tus metas, en tus sueños y en todo eso que todavía puedes lograr si te decides a actuar.
En el terreno del amor hay que andar con cuidado. Si tienes pareja, podrían aparecer ciertas tensiones o situaciones de desconfianza que podrían causar conflictos. No necesariamente significa que algo grave esté pasando, pero sí se marcan momentos donde los celos o los malos entendidos podrían crear discusiones. Habla claro y no te quedes guardando lo que sientes.
También hay una persona cerca de ti que no soporta verte avanzar. Esa envidia silenciosa puede convertirse en un problema si no aprendes a manejar la información que compartes. No le cuentes tus planes a todo el mundo, porque hay gente que sonríe de frente pero habla a tus espaldas. Mantén tus proyectos en silencio hasta que ya estén bien firmes.
Dentro de tu entorno familiar o de amistades cercanas podrías enterarte de dos noticias que llamarán mucho la atención: un embarazo inesperado y la ruptura de una relación. Estas situaciones te harán reflexionar sobre lo frágiles que pueden ser las relaciones cuando no hay compromiso real.
También hay algo que debes revisar en tu actitud. A veces criticas demasiado a ciertas amistades que viven su vida con más libertad. Si ellas deciden salir cada fin de semana o disfrutar a su manera, es asunto de ellas. No te molestes solo porque tú eres más reservado o porque te preocupa el qué dirán. Cada quien vive su vida como quiere.
La buena noticia es que en el terreno económico se marca una racha bastante favorable. Podrías encontrarte dinero, recibir un pago que ya dabas por perdido o recuperar algo que te debían desde hace tiempo. No será una fortuna enorme, pero sí una señal de que la energía comienza a fluir a tu favor.
También se aproxima un momento importante de convivencia familiar. Podrías reencontrarte con alguien que hace mucho tiempo no veías. Ese encuentro despertará recuerdos y emociones que pensabas olvidadas.
En el terreno sentimental también hay algo curioso: una amistad podría mostrar actitudes contradictorias contigo. A veces parecerá muy interesado o interesada en ti, incluso con cierta carga sentimental, y otras veces se comportará distante como si nada pasara. No te confundas demasiado con esas señales. Algunas personas ni ellas mismas saben lo que quieren.
Consejo de la Nana: vive tu presente con decisión, protege tus planes y no permitas que la envidia ajena apague tu brillo. Cuando tú avanzas con seguridad, la vida siempre encuentra la forma de recompensarte.
ESCORPIÓN
09 de marzo de 2026
Escorpión, este lunes 9 de marzo trae encuentros y situaciones que podrían mover bastante tu mundo emocional. No todo será malo, pero sí habrá momentos en los que tendrás que mantener la cabeza fría para no caer en viejos errores.
Se marca un encuentro con una persona que en su momento fue muy importante para ti. Podría tratarse de alguien con quien compartiste emociones fuertes o incluso una relación significativa. Ese reencuentro despertará recuerdos y sentimientos que tal vez creías superados. Pero aquí viene la advertencia: no bajes tus defensas ni permitas que ese encuentro desestabilice lo que ya has construido.
También tendrás que andar con ojo abierto con dos amistades que no son tan leales como aparentan. Son de esas personas que por fuera se muestran amables, pero por dentro cargan una envidia que tarde o temprano termina saliendo. Podrían estar hablando de ti o inventando historias que no tienen nada que ver con la realidad. No entres en su juego ni les des material para seguir con el chisme.
Se aproxima una fiesta o reunión social donde podrías recibir una noticia especial que te pondrá de buen humor. Será un momento para distraerte y salir un poco de la rutina. Eso sí, mantén cierta prudencia porque dentro de ese ambiente también podría aparecer alguien que traiga problemas o rumores innecesarios.
En el terreno sentimental hay que tener cuidado con las tentaciones. Si tienes pareja, evita andar jugando con fuego o coqueteando con otras personas solo por diversión. A veces esas situaciones que parecen inofensivas terminan generando conflictos que luego cuestan mucho trabajo resolver.
Para quienes tienen una relación a distancia, se marcan cambios importantes. Podrías empezar a cuestionarte si realmente esa persona está dispuesta a invertir el mismo esfuerzo que tú en mantener la relación. El tiempo, el dinero y la energía que has dedicado podrían no estar siendo valorados de la misma manera. No te cierres a ver la realidad si las señales son claras.
En lo personal vienen cambios positivos. Podrías notar mejoras en tu bienestar físico, incluso una ligera pérdida de peso o una sensación de renovación que te hará sentir más ligero y con más energía. También se abre una oportunidad interesante para mejorar tus ingresos. Ese negocio o idea que llevas tiempo pensando podría comenzar a tomar forma si decides darle la atención que merece. No subestimes tus capacidades porque tienes más talento del que a veces reconoces.
Lo más importante en este momento es recordar algo muy sencillo: no estás para mendigar amor, atención ni cariño. Quien quiera estar en tu vida que lo demuestre con hechos, no con palabras vacías. Consejo de la Nana: enfócate en tu felicidad, en tus proyectos y en tu paz mental. Cuando uno deja de perseguir lo que no quiere quedarse, la vida solita acomoda a las personas correctas en el lugar que les corresponde.
SAGITARIO
09 de marzo de 2026
Sagitario, este lunes 9 de marzo trae movimientos interesantes en tu vida, sobre todo en cuestiones del corazón y de las decisiones importantes que llevas tiempo postergando. Si actualmente tienes una relación, el universo te está poniendo frente a una etapa donde podría darse un paso más serio. No necesariamente significa boda o compromiso inmediato, pero sí una evolución en la relación. Podrían comenzar a hablar de planes más formales, proyectos en conjunto o decisiones que implican construir algo más estable. Pero ojo, porque todo eso dependerá mucho de la actitud que ambos tengan. Una relación no crece solo porque sí; necesita voluntad, paciencia y ganas de caminar hacia el mismo lado.
Tu sentido del humor y esa forma tan ligera que tienes de ver la vida son uno de tus mayores encantos. La gente se siente cómoda contigo porque sabes hacer reír incluso en momentos complicados. Esa energía alegre llama la atención de quienes te rodean y muchas veces te abre puertas que otros ni siquiera logran tocar. Pero también debes aprender a no tomarte todo tan a pecho cuando surgen discusiones, sobre todo en el trabajo.
En el ambiente laboral podrías escuchar comentarios poco inteligentes o críticas sin fundamento. No pierdas tu energía respondiendo a provocaciones de gente que ni siquiera tiene peso real en tu vida. Recuerda algo muy sencillo: no todos los comentarios merecen tu atención.
También se marca la posibilidad de que una amistad se enfríe o incluso se pierda por un malentendido. A veces las relaciones cambian sin que uno lo espere. No siempre significa traición; algunas veces simplemente cada persona toma caminos diferentes. Mientras tanto, un familiar lejano podría comenzar a acercarse más a la familia, generando nuevas dinámicas dentro del círculo cercano.
Hay algo que debes trabajar mucho en estos días: aprender a medir tus palabras. Tienes la costumbre de opinar incluso cuando nadie te ha pedido tu punto de vista. Y aunque muchas veces lo haces con buena intención, eso puede terminar generando conflictos innecesarios. No todas las conversaciones necesitan tu intervención.
En el amor, si tienes pareja, recuerda que la pasión y el cariño también se construyen con pequeños detalles. Mantener viva la chispa es importante, pero no solo en la intimidad, también en el trato diario, en la complicidad y en el respeto mutuo.
También existe la posibilidad de cambios relacionados con tu hogar o con algún trámite importante que llevabas tiempo posponiendo. Podría tratarse de una mudanza, una reorganización del espacio o simplemente decisiones que afectan tu estabilidad cotidiana.
En el entorno familiar o laboral podrías escuchar chismes que intentarán arrastrarte a discusiones o tomar partido. Lo mejor que puedes hacer es mantenerte al margen. No todo lo que se dice merece ser creído. Consejo de la Nana: vive tu relación con alegría, trabaja en lo que quieres construir y aprende a dejar pasar lo que no suma. Cuando uno camina ligero y sin cargar problemas ajenos, la vida se vuelve mucho más sencilla.
CAPRICORNIO
09 de marzo de 2026
Capricornio, este lunes 9 de marzo llega con energías que podrían mover tu corazón más de lo que esperabas. Podría aparecer en tu vida una amistad nueva que te tratará con mucha atención, cariño y detalles que no estabas acostumbrado a recibir. Esa forma tan especial de acercarse podría hacer que empieces a desarrollar sentimientos fuertes en muy poco tiempo. Pero aquí viene la advertencia que debes escuchar bien: antes de entregar el corazón por completo, asegúrate de conocer bien la situación de esa persona.
Existe la posibilidad de que descubras más adelante que ya tiene una relación o compromisos que no te había mencionado. Por eso la Nana te dice que no te adelantes a los sentimientos sin antes observar bien el panorama. El cariño sincero siempre se demuestra con transparencia.
También tendrás que andar con cuidado en cuestiones de movimiento y actividades diarias. Si andas a las carreras o distraído podrías tener un pequeño accidente o un susto innecesario en la calle. No se trata de vivir con miedo, pero sí de prestar más atención a lo que haces.
En el terreno laboral se marcan mejoras interesantes. Podrías recibir reconocimiento por tu esfuerzo o notar que las cosas empiezan a fluir con mayor estabilidad. Además, en próximos días podrías recibir la visita de una amistad que viene de lejos. Ese encuentro traerá conversaciones importantes y momentos que te harán recordar etapas muy especiales de tu vida.
En el amor también podrían aparecer nuevas oportunidades. Incluso podrías encontrarte con más de una persona interesada en conocerte mejor. Y ahí es donde debes actuar con inteligencia, porque si empiezas a jugar con dos historias al mismo tiempo podrías terminar enredado en una situación incómoda. Recuerda el viejo dicho: el que quiere todo al mismo tiempo a veces termina quedándose sin nada.
Hay otro punto muy importante que debes trabajar: aprender a guardar silencio cuando no conoces todos los detalles de una situación. Opinar sin tener la información completa puede meterte en problemas muy serios. No participes en chismes ni repitas cosas que escuchaste por ahí.
Ten presente algo que muchas veces olvidas: tú no naciste para rogarle a nadie. Tu valor no depende de la atención que recibas de otros. Aprende a quererte lo suficiente como para ocupar el lugar que mereces. También se marcan días donde podrías sentir cierta nostalgia al recordar a alguien del pasado que dejó huella en tu vida. No es malo recordar, pero tampoco te quedes atrapado en lo que ya terminó.
Si tienes pareja, cuida mucho tus cambios de humor. A veces llegas cargado de estrés o preocupaciones y terminas descargando esas emociones con la persona que menos culpa tiene.
Consejo de la Nana: trabaja en tu estabilidad emocional, cuida tus decisiones y no entregues tu corazón a la primera sonrisa bonita. El amor verdadero no llega con prisas, llega cuando encuentra un corazón que sabe lo que vale.
ACUARIO
09 de marzo de 2026
Acuario, este lunes 9 de marzo llega con bastante movimiento a tu alrededor, sobre todo en cuestiones de amistades, chismes y situaciones que podrían sacarte de tus casillas si no te sabes manejar con inteligencia.
En primer lugar, se marca el rompimiento de una relación entre dos personas cercanas a ti, probablemente dentro de tu círculo de amistades. Esa persona que termina su relación podría acercarse a ti buscando consuelo o algún consejo. Y no es casualidad, porque muchos te ven como alguien que sabe escuchar y dar opiniones claras. Pero aquí viene la advertencia de la Nana: escucha si quieres, aconseja si te lo piden, pero no te metas más de la cuenta. Los problemas de pareja muchas veces terminan arreglándose y luego el que queda mal es el que opinó.
También podrías enterarte de un chisme relacionado con alguien de tu pasado. Tal vez una expareja o una persona con la que tuviste algún tipo de historia. Lo importante aquí es que no permitas que eso te afecte. Esa etapa ya pasó y no tienes por qué engancharte con comentarios que ya no tienen nada que ver con tu vida actual. Lo que fue, fue, y lo que sigue es lo que realmente importa.
Este día podrías amanecer con una actitud bastante positiva, con ganas de hacer cosas, moverte y avanzar en tus proyectos. Aprovecha ese impulso porque no todos los días se tiene esa energía. Cuando tu mente está clara y tu ánimo está arriba, las decisiones fluyen mejor.
Eso sí, también tendrás el carácter un poco más fuerte de lo normal. Andarás con poca paciencia para la gente que solo llega a molestar o a querer aprovecharse de tu buena voluntad. Y no está mal poner límites. Bastante tienes con manejar tu propio carácter como para encima cargar con personas que solo traen problemas.
Podrías estar más directo de lo habitual y decir lo que piensas sin tanto filtro. Eso puede ser bueno cuando se trata de defenderte o de marcar tu lugar. Pero ten cuidado de no despotricar contra personas que sí son importantes para ti. A veces cuando uno anda de malas termina lastimando a quien no tenía nada que ver.
En estos días los chismes estarán rondando más de lo normal, y lo curioso es que podrían venir de personas de las que jamás lo habrías esperado. Esa es una de las lecciones que la vida te dará: no todos los que sonríen son realmente leales. La mejor actitud que puedes tener es dejar que esas cosas se te resbalen. No vivas pendiente de lo que otros dicen o inventan. La gente habla hoy de ti y mañana de alguien más.
Consejo de la Nana: enfócate en tus metas, cuida tu energía y aprende a ignorar lo que no suma. Cuando tú caminas con seguridad, los chismes se quedan atrás como simple ruido que no tiene poder sobre tu vida.
PISCIS
09 de marzo de 2026
Piscis, este lunes 9 de marzo te trae una lección muy clara: las cosas importantes no caen del cielo de la noche a la mañana. Lo único que cae del cielo sin que lo pidas es la lluvia. Hay momentos en los que sientes que tus metas están muy lejos o que por más que intentas las cosas no se acomodan como esperabas. Esa sensación puede hacerte caer en desesperación o incluso en pensamientos negativos. Pero debes recordar algo muy importante: el tiempo también forma parte del proceso.
Si realmente quieres ver resultados en lo que sueñas, necesitas ponerte las pilas y trabajar con más disciplina. Las oportunidades existen, pero solo aparecen cuando uno está preparado para aprovecharlas. También es importante que tengas cuidado con el dinero en estos días. No es buen momento para hacer inversiones impulsivas ni gastar en cosas que realmente no necesitas. Algunas decisiones económicas mal pensadas podrían traerte dolores de cabeza más adelante.
Por las noches podrías sentirte más sensible de lo normal. Es cuando tu mente comienza a recordar situaciones del pasado o cosas que no salieron como querías. Pero no te quedes atrapado en esos pensamientos. La vida no se trata de lamentar lo que no fue, sino de construir lo que todavía puede ser.
Recuerda algo muy poderoso que muchas personas subestiman: la mente tiene una gran capacidad para atraer situaciones. Cuando te enfocas en lo negativo, atraes más de lo mismo. Pero cuando comienzas a visualizar lo que quieres lograr, las oportunidades empiezan a aparecer.
En el terreno del amor también hay algo que debes analizar. Si tienes pareja y sientes que ya no te hace sentir como antes, es momento de revisar qué está pasando. Las relaciones cambian con el tiempo, pero también pueden renovarse si ambas personas ponen de su parte. A veces solo hace falta volver a recordar por qué se enamoraron al principio.
También sería bueno que revises tu entorno. Hay personas que en lugar de aportar tranquilidad solo llenan tu cabeza de preocupaciones, chismes o conflictos innecesarios. Si quieres sentirte más ligero emocionalmente, tendrás que aprender a alejarte de quienes solo agregan piedras en tu camino.
Pon atención también a tu salud, especialmente a tu alimentación. Cambios bruscos en lo que comes o ciertos excesos podrían provocar molestias estomacales o infecciones digestivas. Cuida tu cuerpo porque es el lugar donde vive tu energía. Se marca además la posibilidad de un viaje o incluso un cambio de residencia que podría presentarse de manera inesperada. Ese movimiento traerá nuevas experiencias y oportunidades para crecer.
Consejo de la Nana: deja de mirar lo que no se dio y comienza a construir lo que sí puede suceder. Cuando decides avanzar con fe y determinación, la vida siempre encuentra la forma de abrirte caminos donde antes solo veías obstáculos.