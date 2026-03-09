Mega riña en final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro termina con 23 expulsados

El fútbol brasileño vivió uno de los episodios más polémicos de los últimos años. La final del Campeonato Mineiro entre Atlético Mineiro y Cruzeiro terminó en una trifulca masiva que dejó 23 jugadores expulsados, un hecho que ya es considerado récord histórico en Brasil.

🚨 UNREAL SCENES! 🤯



A real WAR broke out between the players of Cruzeiro and Atletico Mineiro today. 🇧🇷



pic.twitter.com/XJgJTWv7qh — Polymarket FC (@PolymarketFC) March 9, 2026

Atlético Mineiro condena la violencia tras la pelea histórica

Tras el escándalo ocurrido en Belo Horizonte, el club conocido como Galo emitió un comunicado oficial para condenar los hechos y lamentar las agresiones que protagonizaron futbolistas de ambos equipos durante el partido decisivo.

Horas después del partido, Atlético Mineiro se pronunció públicamente sobre la pelea que estalló en el campo y que terminó con 23 expulsiones.

En un mensaje publicado en redes sociales, el club fue contundente sobre lo ocurrido en la final ante Cruzeiro.

El conjunto brasileño señaló que el club y sus jugadores “no toleran ninguna forma de violencia en el fútbol” y reafirmó su compromiso con el respeto, el juego limpio y los valores del deporte.

Además, la institución aseguró que tomará medidas internas para evitar que un episodio similar vuelva a repetirse.

El comunicado también indicó que se aplicarán “las medidas necesarias internamente” para controlar este tipo de comportamientos.

O Clube Atlético Mineiro e seus atletas não corroboram com qualquer forma de violência no futebol.



Ao final da partida disputada neste domingo, no Estádio Mineirão, válida pela final do Campeonato Mineiro, registraram-se cenas lamentáveis de mútuas agressões envolvendo atletas… pic.twitter.com/MeVWvYxk9F — Atlético (@Atletico) March 9, 2026

Hulk se disculpa tras la pelea en la final del Campeonato Mineiro

Antes del pronunciamiento del club, el delantero Hulk, una de las figuras del Atlético Mineiro, ya había reaccionado públicamente tras la pelea.

El atacante utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de disculpa a los aficionados y a los espectadores que siguieron el partido.

“Pido disculpas a todos los que estuvieron en el estadio, a quienes lo vieron por televisión y, especialmente, a los niños que ven el fútbol como inspiración. Lo que vimos en el campo no es el ejemplo que queremos dar“, afirmó.

El goleador también recordó que la rivalidad forma parte del fútbol, pero insistió en que el respeto siempre debe estar por encima de cualquier emoción.

Hulk lamenta pancadaria na final do Campeonato Mineiro e revela conversa com o árbitro: "Ou você assume o controle do jogo, ou vai virar uma bagunça."#futebol #cruzeiro #atléticomg #hulk #ge pic.twitter.com/NG93sVqxRp — ge (@geglobo) March 9, 2026

Cómo comenzó la pelea entre Atlético Mineiro y Cruzeiro

El incidente ocurrió antes del final del partido que definía al campeón del Campeonato Mineiro, duelo que finalmente ganó Cruzeiro por 1-0.

La pelea comenzó tras una disputa por el balón entre el mediocampista de Cruzeiro, Christian, y el portero del Atlético Mineiro, Everson.

El enfrentamiento entre ambos futbolistas escaló rápidamente y provocó una pelea generalizada en el campo, en la que volaron puñetazos y patadas entre jugadores de ambos equipos.

El caos en el terreno de juego se prolongó durante casi diez minutos, mientras árbitros y personal intentaban separar a los futbolistas.

23 expulsiones y un récord histórico en el fútbol brasileño

El árbitro Matheus Candaçan tomó una decisión drástica tras revisar los incidentes y decretó 23 tarjetas rojas, una cifra inédita en el fútbol brasileño.

Christian fue expulsado por golpear a Everson “en la cabeza con la espinilla, con fuerza excesiva e intensidad alta”, mientras que el arquero del Atlético Mineiro vio la roja por “agredir al rival con brutalidad, golpeándole con la rodilla en la cara”.

Además, otros 21 futbolistas fueron expulsados por participar en la pelea.

Por Cruzeiro recibieron tarjeta roja: Casio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge.

Por Atlético Mineiro fueron expulsados: Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.

Según el reporte arbitral, las expulsiones se debieron a que los jugadores participaron en la pelea al “golpear y dar puñetazos y patadas a sus adversarios (en la reyerta), no siendo posible mostrar la tarjeta roja debido al tumulto”.

Un nuevo récord negativo en el fútbol de Brasil

Las 23 tarjetas rojas registradas en este partido establecieron un nuevo récord en la historia del fútbol brasileño.

El anterior registro databa de 1954, cuando se mostraron 22 expulsiones en el partido entre Portuguesa y Botafogo del torneo Río-São Paulo.

Por ahora, Cruzeiro, campeón del Campeonato Mineiro, no ha emitido declaraciones sobre el incidente y en sus redes sociales solo ha publicado imágenes celebrando el título.

Sin embargo, el escándalo ya se ha convertido en uno de los episodios más impactantes del fútbol sudamericano en los últimos años.

Sigue leyendo:

· Caos en el Santos de Neymar: despiden al entrenador tras sufrir goleada 0-6

· El Santos de Neymar despide a Pedro Caixinha como DT

· Brasil anuncia convocatoria con Neymar de vuelta para las Eliminatorias