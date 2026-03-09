¡Rompe el monopolio! Live Nation libera Ticketmaster y paga $280 millones

Este lunes, durante un juicio antimonopolio llevado a cabo en un tribunal de Nueva York, Live Nation, la empresa matriz de Ticketmaster, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ), donde se compromete al pago de $280 millones de dólares con el que pretende resolver las acusaciones en al menos 30 estados del país.

De acuerdo con los detalles de la demanda iniciada en 2024, la compañía de ventas y de distribución de boletos con sede principal en West Hollywood, California, fue acusada de monopolizar el mercado con contratos y entradas exclusivas, además de presiones a artistas para usar únicamente su plataforma, lo que terminó perjudicando a la competencia y consumidores.

A través de una conferencia de prensa, un alto funcionario del Departamento de Justicia dijo este lunes que con este acuerdo “básicamente se abren los mercados para otros competidores, lo que permitirá una competencia que antes no existía en la venta de entradas principal y en el espacio del entretenimiento en vivo; este cambio tendrá un impacto directo en la reducción de precios”, comentó.

Hasta los momentos, Live Nation no se ha pronunciado sobre el acuerdo; sin embargo, la compañía en reiteradas oportunidades ha expresado en su defensa que los conflictos con los consumidores por la venta de las entradas y los artistas con la fijación de precios de los boletos son desde hace mucho tiempo atrás.

Aunque el proceso sigue en curso, no todos los estados que están involucrados en la demanda están de acuerdo con el convenio alcanzado con Live Nation; si bien el Departamento de Justicia ha dejado claro que seguirá trabajando para abordar las preocupaciones de estas acusaciones en cada entidad, recientemente Letitia James, fiscal general de Nueva York, señaló que el acuerdo no está abordando el monopolio central del caso.

Por lo que, de los casi 40 estados involucrados, más de 24 entidades continuarán con los esfuerzos de restaurar la justa competencia en la industria. Hasta la fecha, se ha logrado que la compañía permita a terceros el uso de su sistema para ofrecer las entradas, y tendrá prohibido tomar represalias contra cualquier empresa que decida otro vendedor que no sea Ticketmaster.

