Apple le responde a Musk y su amenaza de llevarlos a juicio

Esta semana Elon Musk se fue con todo en X (antes Twitter), diciendo que Apple cometía una “violación antimonopolio inequívoca” al favorecer ChatGPT en el App Store y dejando de lado a sus propias apps, como X o Grok. Musk hasta amenazó con una demanda inmediata por parte de xAI. Pues Apple respondió, en una movida que mezcla defensa corporativa con un dejo de “tranquilos, aquí seguimos jugando limpio”.

En una declaración recogida por Bloomberg, la empresa dijo que su misión es ofrecer un descubrimiento seguro para los usuarios y oportunidades valiosas para los desarrolladores, colaborando con muchos para aumentar la visibilidad en categorías que evolucionan muy rápido.

Musk se quejó publicamente y amenazó con demandar a Apple porque, según él, su app X fue la número 1 en la categoría Noticias, pero nunca apareció en secciones destacadas del App Store, y Grok apenas alcanzó la quinta posición general y segunda en Productividad, pese a ser gratis. En cambio, ChatGPT, según Musk, siempre recibe favoritismos. Apple contestó que sus rankings se basan en “criterios objetivos”, curaduría de expertos y algoritmos que buscan equidad.

¿Demanda real o puro reclamo mediático?

Musk prometió “acción legal inmediata”, pero hasta ahora no hay rastro de una demanda formal presentada. Él mismo tuiteó algo como: “Apple no solo inclinó la balanza, ¡le puso todo el cuerpo encima!” y arremetió contra lo que considera un sesgo por parte de Apple hacia OpenAI. Pero el mundo del App Store no es tan sencillo.

Existen casos de apps de IA que han llegado a ser número uno, como DeepSeek en enero y Perplexity en India en julio de 2025. Incluso Grok podría haber alcanzado ese puesto tras hacer gratuita su versión Grok-3 en febrero, según datos de Sensor Tower y notitas comunitarias.

Mientras tanto, Sam Altman, CEO de OpenAI, aprovechó para lanzar otro golpe: calificó las denuncias de Musk como “interesantes”, citando acusaciones previas de que Musk habría manipulado el algoritmo de X para favorecer sus propias publicaciones y perjudicar a competidores. El debate no es solo sobre rankings, sino también sobre ética digital y control de plataformas.

¿Qué está en juego para Apple (y la industria)?

Este enfrentamiento revive viejas tensiones que Apple ya ha enfrentado: litigios como el de Epic Games (que derivó en cambios forzosos de sus políticas de enlaces externos), multas millonarias en la Unión Europea y presión regulatoria constante por su control sobre el ecosistema. Musk le da otro giro con su narrativa: acusa a Apple de actuar como si “fuera propiedad de OpenAI”. Pero Apple insiste en que todos los rankings, listas destacadas y recomendaciones de apps son productos de criterios técnicos, evaluación humana y algoritmos trabajados, no favoritismos a dedo.

Lo que también está en juego es la percepción pública: ¿se trata de una campaña legítima de competencia, o de una estrategia para generar ruido mediático y proteger su marca xAI? Y para Apple, además de defender su reputación, está el reto de mantener una plataforma que parezca neutral, justa y segura.

