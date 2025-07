Apple no perdona: demanda a filtrador por mostrar funciones inéditas de iOS 26

Apple siempre ha sido famosa por su habilidad para mantener al mínimo las filtraciones sobre sus nuevos productos y software. El “efecto sorpresa” es parte de su ADN de marketing, y se aseguran de que todas las novedades se revelen en su propio momento, no antes. Pero ahora, la compañía ha decidido llevar ese control un paso más lejos: ha presentado una demanda federal contra el filtrador Jon Prosser (conocido en redes como Front Page Tech) por presuntamente haber robado secretos comerciales relacionados con iOS 26, la última versión de su sistema operativo para iPhone.

¿Qué dice la demanda de Apple?

La demanda fue presentada el 18 de julio de 2025 en el Distrito Norte de California. Apple acusa a Prosser y a un colaborador, Michael Ramacciotti, de conspirar para acceder ilegalmente a un iPhone de desarrollo perteneciente a Ethan Lipnik, un ingeniero de la compañía.

Según los documentos, Ramacciotti habría estado alojado en la casa de Lipnik. Aprovechó una ausencia del ingeniero —detectada mediante ubicación GPS— y consiguió el código de acceso del iPhone asignado para pruebas internas. Luego, realizó una videollamada a Prosser, en la que le mostró en tiempo real el contenido del dispositivo, incluyendo funciones inéditas de iOS 26.

Prosser habría grabado la sesión, creado imágenes y renders a partir del material, y posteriormente lo publicó en su canal de YouTube, semanas antes del anuncio oficial durante la WWDC.

Apple sostiene que recibió una nota de voz de Ramacciotti, en la que pedía disculpas a Lipnik y señalaba que todo fue idea de Prosser. La situación salió a la luz pública cuando un seguidor reconoció el apartamento del ingeniero a través de imágenes compartidas por el propio Prosser.

Como resultado, Apple despidió a Lipnik y ahora busca no solo daños económicos, sino también una orden judicial que impida a Prosser divulgar más información sensible.

La respuesta y defensa de Jon Prosser

Prosser no se quedó callado. A través de sus redes sociales afirmó que la versión presentada por Apple “no refleja lo sucedido” desde su perspectiva. Sostiene que tiene pruebas que demostrarán que no orquestó el acceso al dispositivo, que no tenía contraseñas, y que desconocía la manera en que se obtuvo la información.

En sus propias palabras:

“No planeé acceder al teléfono de nadie. No tuve ninguna contraseña. Ni siquiera sabía cómo se había conseguido esa información.”

También aseguró que presentará todo lo necesario en el tribunal y que está preparado para demostrar que actuó de buena fe.

El choque entre filtraciones y secretos comerciales

Este caso abre un nuevo capítulo en el eterno conflicto entre el interés del público por conocer novedades tecnológicas y la necesidad de las empresas de proteger sus desarrollos. Apple ha sido históricamente muy reservada con su información y este caso muestra que no dudará en usar herramientas legales contundentes para proteger su propiedad intelectual.

Aunque iOS 26 ya fue presentado oficialmente, Apple afirma que el dispositivo accedido contenía otros elementos de diseño no divulgados públicamente, lo que refuerza su argumento de que se trata de una violación grave de secretos comerciales.

También busca sentar un precedente: demostrar que las filtraciones no solo pueden costarle caro a los empleados, sino también a los creadores de contenido que se beneficien de esa información. El objetivo no es únicamente castigar, sino también disuadir futuras filtraciones de este tipo.

Este caso será clave para definir los límites entre el periodismo tecnológico, las filtraciones y la protección legal de innovaciones en desarrollo. Mientras tanto, Apple reafirma su mensaje: si alguien intenta robarle la magia, no dudará en defenderla ante la justicia.

