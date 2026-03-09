Sufren pasajeros demoras en aeropuertos de EE.UU. y de Puerto Rico por cierre del Departamento de Seguridad

Largas filas, retrasos de varias horas y pasajeros perdiendo vuelos se han vuelto escenas comunes en varios de los principales aeropuertos de Estados Unidos y Puerto Rico, en medio del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ya supera los 20 días sin que el Congreso logre un acuerdo para restablecer su financiamiento.

La situación se produce justo cuando comienza la temporada de viajes por las vacaciones de primavera o spring break, una de las épocas con mayor movimiento en las terminales aéreas del país.

Entre los aeropuertos más afectados se encuentran el William P. Hobby de Houston, el Louis Armstrong de Nueva Orleans y el Hartsfield-Jackson de Atlanta —considerado el más transitado del mundo— donde pasajeros reportan largas esperas en los controles de seguridad administrados por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

En Houston, imágenes difundidas en redes sociales mostraban multitudes en las salas de espera, escaleras y áreas cercanas a la recogida de equipaje. El sitio web del aeropuerto indicaba este lunes tiempos de espera de hasta tres horas en los filtros de seguridad.

En Nueva Orleans, las autoridades del aeropuerto recomendaron a los viajeros llegar al menos tres horas antes de su vuelo. “Los tiempos de espera podrían ser de hasta dos horas y los retrasos podrían continuar durante el resto de la semana”, advirtió la terminal aérea en un mensaje publicado en redes sociales.

Agentes de seguridad trabajan sin salario

El problema está relacionado con el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, iniciado el 14 de febrero debido a la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos en el Congreso sobre cambios en la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

Como resultado del bloqueo presupuestario, miles de empleados de la TSA se han visto obligados a continuar trabajando sin recibir su salario completo, lo que ha provocado ausencias y escasez de personal en varios aeropuertos del país.

Según reportes citados por medios estadounidenses, los trabajadores recibieron cerca del 30% de su salario en la última nómina, pero podrían dejar de recibir pagos si el conflicto político continúa.

La tensión política se intensificó después de que demócratas exigieran reformas en las operaciones de inmigración tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas contra redadas migratorias en Minnesota.

Entre las medidas solicitadas se encuentran el uso obligatorio de cámaras corporales por parte de agentes federales, la prohibición de cubrirse el rostro durante operativos, la identificación visible de los agentes y la exigencia de órdenes judiciales para registros o detenciones en propiedades privadas.

La administración Trump ha acusado a los demócratas de provocar el cierre del DHS y afectar a los viajeros. En un mensaje difundido en redes sociales, la agencia aseguró que las maniobras políticas obligan a los agentes de la TSA a trabajar sin paga, lo que genera dificultades económicas y falta de personal.

Puerto Rico también enfrenta largas esperas

Los retrasos también se han extendido al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, el principal de Puerto Rico. La terminal pidió a los pasajeros presentarse con al menos cuatro horas de anticipación ante la escasez temporal de personal de la TSA y el aumento en los tiempos de inspección de seguridad.

“Algunos pasajeros han experimentado demoras significativas en las filas”, informó el aeropuerto en un comunicado.

Mientras tanto, las negociaciones en Washington continúan sin avances claros. La semana pasada, el Senado no logró aprobar un proyecto para financiar al DHS, lo que prolonga la incertidumbre en plena temporada alta de viajes.

Representantes del sector aéreo han pedido al Congreso y a la Casa Blanca alcanzar un acuerdo urgente, advirtiendo que el personal de seguridad del transporte es clave para el funcionamiento del sistema aéreo y no debería ser utilizado como herramienta en disputas políticas.

